Daddy Yankee celebra victoria de su equipo de béisbol los Cangrejeros en Puerto Rico

"Dímelo Santurce, Puerto Rico somos los campeones, los campeones del pueblo, Santurce, los Cangrejeros. Felicito a todos esos jugadores que han hecho una labor increíble a través de todos estos años. Este año se lucieron", afirmó en un video en su perfil de Instagram, desde Londres el conocido como ‘Rey del reguetón’ .

Es la primera vez que los Cangrejeros de Santurce se proclaman campeones desde que Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, se integró al grupo como coapoderado.

El equipo ganó gracias al zurdo Jordan Morales (1-0), tras no permitir anotaciones en dos tercios de entrada.

Así, con esta victoria, conquistaron su decimoséptimo campeonato al vencer 5-1 a los Leones de Ponce en el sexto juego de la serie final, disputado ante 15.500 fanáticos, en un abarrotado estadio Hiram Bithorn.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ahora los Cangrejeros de Santurce representarán a Puerto Rico en la Serie del Caribe 2026, que se celebrará a partir del 1 de febrero en Jalisco, México.

"Este campeonato representa legado, unidad y el futuro de los Cangrejeros y del béisbol en Puerto Rico", sentenció Yankee.