Deportes Concepción arranca el año con buenas sensaciones y vence frente a Cerro Largo

Antes de comenzar, el equipo de la ciudad de Concepción rindió homenaje a su región desplegando una pancarta con el lema "Fuerza Biobío, el Conce está con ustedes" en apoyo ante la catástrofe de los incendios forestales, que ya han dejado un saldo de veinte fallecidos, 75 heridos y miles de evacuados en la zona.

El conjunto dirigido por Patricio Almendra consiguió adelantarse pronto en el partido. En el minuto cinco, el centrocampista Leonardo Valencia ejecutó un pase al hueco perfecto para Aldrix Jara, que definió de primeras picando el balón al portero de Cerro Largo para colocar el 0-1.

La primera parte fue dominada por los chilenos, sin embargo, en el minuto 29, Federico Sellechia igualó el encuentro gracias al pase de Gustavo Viera en la primera ofensiva del partido de Cerro Largo.

Ya en el segundo tiempo, en el minuto 53, el delantero Joaquín Larrivey volvió a adelantar a Deportes Concepción después de un fuerte disparo de Aldrix Jara que bloqueó el portero y que el argentino aprovechó su rebote para marcar de cabeza.

A los 68 minutos, el árbitro expulsó a Nicolás Bertochi y Fausto Grillo por un enfrentamiento con las cabezas durante un córner, dejando a ambos equipos con un jugador menos para el tramo final.

Con los 90 minutos cumplidos y en el tiempo de descuento, el 'León de Collao' arrancó rápido en contraataque e Ignacio Mesías, tras un perfecto pase en profundidad, aprovechó para definir por arriba del portero y anotar el 1-3.

Deportes Concepción volverá a jugar el viernes por la Serie Río de la Plata, cuando se mida con Montevideo City Torque.

Este miércoles, también por la Serie Río de la Plata, Peñarol jugará ante Colo Colo. El aurinegro afrontará el juego tras perder en los penaltis frente al argentino River Plate y los chilenos lo harán luego de caer frente a Alianza Lima.