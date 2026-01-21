Jueves 22 de enero de 2026

Buenos Aires. Una nueva edición del Torneo Apertura del fútbol argentino comienza este jueves con el regreso a Primera División de dos equipos del interior del país, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, e importantes jugadores repatriados del extranjero, y estará marcado por la presión sobre los denominados 'cinco grandes' de levantar un trofeo local tras un 2025 de sequía.

Redacción deportes. La 54 edición del Campeonato del Mundo de Rallys comienza entre este jueves y el domingo con el legendario Rally de Montecarlo, primera de las 14 pruebas programadas de un certamen en el que defiende el título el francés Sébastien Ogier, que tratará de sumar el décimo al volante de un Toyota GR Yaris para deshacer el empate a nueve coronas con su compatriota Sébastien Loeb.

- Rally de Montecarlo, primera prueba del Mundial 2026. (hasta 25). Tres tramos, el último de ellos a las 19.35 GMT.

- NBA: Orlando Magic-Charlotte Hornets, Philadelphia 76ers-Houston Rockets y Washington Wizards-Denver Nuggets (00.00 GMT), Dallas Mavericks-Golden State Warriors (00.30), Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls (01.00), Utah Jazz-San Antonio Spurs (02.00) y Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers y Portland Trail Blazers-Miami Heat (03.00).

- Santo Domingo. Los Toros del Este de enfrentan a los Leones del Escogido en La Romana, este del país, en el segundo partido de la final del torneo profesional de béisbol dominicano. (Texto)

- Tour Down Under masculino, en Australia (hasta 25).

- Liga Europa. 7ª jornada. Crónicas de los partidos PAOK-Betis (17.45 GMT) y Celta-Lille (20.00). Resumen del resto de la jornada.

- Cinco focos de la jornada de las grandes ligas europeas.

- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, encabeza en el Foro Económico Mundial de Davos el acto de lanzamiento del Mundial de 2026.

- España- LaLiga EA Sports. Presentación de la 21ª jornada y previa del Levante-Elche.

- Ciudad de Panamá. La selección de Panamá recibe a su similar de México jugar un partido amistoso como preparación de ambas para el Mundial de 2026. (Texto) (Foto)

- Montevideo. El uruguayo Montevideo Wanderers y el chileno Universidad de Concepción se enfrentan en un amistoso de pretemporada enmarcado en la Serie Río de la Plata. (Texto)

- Buenos Aires. Comienza una nueva edición del Torneo Apertura del fútbol argentino, con los partidos Aldosivi-Defensa y Justicia, Unión-Platense, Banfield-Huracán, Central Córdoba-Gimnasia e Instituto-Vélez Sarsfield. (Texto)

- Abierto de Australia, en Melbourne (hasta 1 feb). (FOTO)

. Rod Laver Arena (desde las 00.30 GMT): Jessica Pegula (USA/6)-McKartney Kessler (USA). Desde las 02.30 GMT: Francesco Maestrelli (ITA)-Novak Djokovic (SRB/4). A partir de las 08.00 GMT: James Duckworth (AUS)-Jannik Sinner (ITA, n°2) y Elena Rybakina (KAZ/5)-Varvara Gracheva (FRA).

. Margaret Court Arena (desde las 00.30 GMT): Lorenzo Musetti (ITA/5)-Lorenzo Sonego (ITA). Desde las 02.30 GMT: Katerina Siniakova (CZE)-Amanda Anisimova (USA/3). A partir de las 08.00 GMT: Naomi Osaka (JPN/16)-Sorana Cirstea (ROU) y Jaume Munar (ESP)-Casper Ruud (NOR/12).

. John Cain Arena (desde las 00.00 CET): Ashlyn Krueger (USA)-Madison Keys (USA/9) y Ben Shelton (USA/8)-Dane Sweeny (AUS). A partir de las 08.00 GMT: Marie Bouzkova (CZE)-Iga Swiatek (POL/2) y Vit Kopriva (CZE)-Taylor Fritz (USA/9).

