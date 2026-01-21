Los 49ers investigarán si entrenar junto a subestación eléctrica influyó en lesiones

"Se trata de la salud y seguridad de nuestros jugadores, así que hay que investigarlo todo. Nuestra gente ha contactando a todo el mundo para ver si existe algún estudio que mencione si influye. Vamos a estar sobre ello", aseveró el directivo en la conferencia de prensa de cierre de temporada del equipo.

Los 49ers, que el sábado pasado fueron eliminados por los Seattle Seahawks en la ronda divisional, arrastraron una extraordinaria cantidad de lesiones tanto en línea ofensiva como defensiva.

En su defensiva, los gambusinos, además de perder por lesión a Nick Bosa y Fred Warner, sus dos pilares, prescindieron de Mykel Williams, Nick Martin, Tatum Bethune, Tre Tomlinson y Jakob Robinson.

En ataque terminaron la campaña con George Kittle, Trent Taylor y Jacob Cowing, lesionados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los San Francisco 49ers tienen sus instalaciones de entrenamiento a un costado del Levi's Stadium, que será sede del Super Bowl LX, junto a una subestación eléctrica operada por Silicon Valley Power empresa municipal de Santa Clara.

Ante el alto número de lesiones en las dos recientes temporadas, John Lynch reconoció que ignoran si el largo tiempo que pasan sus jugadores cerca de campos electromagnéticos de baja frecuencia debilita los tendones y causa daño a los tejidos blandos, pero insistió en que investigarán sobre ello.

"La salud y seguridad de nuestros jugadores es nuestra máxima prioridad. Invertimos muchísimo en ellos y siempre estaremos al tanto de todo. Sé que se han ganado muchos partidos en estas instalaciones desde su apertura, pero no vamos a hacer como que no vemos. Lo investigaremos todo", subrayó el gerente general.

Los 49ers entrenan en esas instalaciones desde 1988. Desde entonces han ganado tres Super Bowls y perdido tres.

Según Jerrold Bushberg, profesor de radiología en UC Davis y presidente de la junta directiva del Consejo Nacional de Protección y Medidas Radiológicas, no hay evidencias que validen que las lesiones hayan ocurrido por esas causas.

"No hay evidencia firmemente establecida de que este tipo de exposiciones de bajo nivel tengan algún impacto biológico en los humanos", aseveró Bushberg el jueves pasado a Front Office Sports.