Stidham, de los Broncos, no se asusta por su repentina titularidad en la final de la AFC

"No voy a encerrarme en temores o aislarme, ni nada por el estilo. Sólo me concentro en el día a día y en prepararme para salir y ganar el partido. Sé que voy a jugar por el campeonato de la Conferencia Americana, así que voy a dar lo mejor que tengo y con suerte llegaremos al Super Bowl", afirmó el mariscal de campo.

A sus 29 años, Stidham, quien nunca ha sido el pasador principal en sus equipos, liderará este domingo a la ofensiva de los de Denver en la final de la AFC ante los New England Patriots por un boleto al Super Bowl LX.

Stidham sustituirá a Bo Nix, el pasador titular de los Broncos, quien se fracturó el tobillo derecho en la penúltima jugada del tiempo extra del juego de la ronda divisional en el que Denver derrotó 33-30 a los Buffalo Bills el sábado anterior.

Con Nix al mando, los Broncos terminaron la campaña regular como el mejor equipo de la AFC, y, luego de su triunfo ante los Bills, se confirmaron como los favoritos para representar a la Conferencia Americana en el Super Bowl LX del próximo 8 de febrero.

La lesión del pasador de 25 años cambió el panorama, ante la falta de protagonismo que Stidham ha mostrado en su carrera.

Jarret arribó a la NFL seleccionado en la cuarta ronda del Draft 2019 por los Patriots, equipo con el que apenas jugó ocho partidos en dos temporadas. En 2022 firmó con Las Vegas Raiders, con los que actuó en cinco juegos.

Las cosas no mejoraron en su llegada a los Broncos en 2023, con los que ha tenido siete inicios en tres temporadas.

Estos números no desaniman al mariscal de campo originario de Corbin, Kentucky, al contrario, le permiten reconocer la fortuna que tuvo al estar en el lugar indicado, en el momento correcto.

"Tuve suerte, pero también me he preparado cada semana como si fuera el titular, aunque obvió no ha sido así. Lo más importante es no conformarte con tu trabajo, el secreto está en encontrar arriba a alguien mejor que tú, así ha sido. Cada día me despierto y doy gracias por poder ser quarterback en la NFL", señaló.

Stidham destacó la preparación que ha tenido al lado de los mejores; Bill Belichik, el coach que lo reclutó en los Patriots, y Sean Payton, el actual entrenador que lo trajo a los Broncos.

"Siempre he estado bajo gran intensidad. En New England la viví con Bill y aquí eso me encanta con Sean, siempre practicamos a toda velocidad; así que no importa lo que venga si es un partido de pretemporada, de temporada regular o de campeonato de la AFC, para mí es lo mismo. Simplemente voy a salir a jugar y ser yo mismo, eso es lo más importante", concluyó.