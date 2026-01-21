UAE Team Emirates y Visma/Lease a Bike lideran un cartel de lujo en la Ruta del Sol

Seis escuadras de la máxima categoría del ciclismo internacional tomarán la salida en esta edición y, además de los dos dominadores del pelotón en la pasada temporada, estará presente el Red Bull/BORA/Hansgrohe, sexto clasificado del ránking UCI 2025.

Completan la nómina WorldTour los franceses del Groupama-FDJ, décimos del mundo; el combativo Uno-X Mobility, undécimo en la clasificación anual; y el Movistar Team, único representante español en la élite del ciclismo, que cerró la pasada campaña en la decimocuarta posición del ránking.

La participación ProTeam también será de alto nivel, con equipos llamados a ser protagonistas. Destacan los franceses de Cofidis, en plena lucha por el ascenso al WorldTour; y el TotalEnergies, habitual animador de las pruebas por etapas.

Asimismo, estarán los suizos del Q36.5 Pro Cycling Team, formación consolidada en el calendario internacional y frecuente en las grandes vueltas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pelotón español contará con una amplia representación gracias a la presencia de Euskaltel Euskadi, Burgos Burpellet BH, Caja Rural–Seguros RGA y Kern Pharma, que buscarán protagonismo en las etapas andaluzas.

Desde Bélgica llegará el Team Flanders–Baloise, mientras que el MBH Bank–CSB Telecom, recientemente trasladado de Italia a Hungría, también será de la partida.

La lista de participantes se completa con el Petrolike mexicano y el Modern Adventure Pro Cycling estadounidense.