Vallejo sigue firme en el ATP Challenger 75 Itajaí Open

Tal fue la contundencia de Dani sobre el brasileño y el buen tenis desplegado para que nuestro compatriota requiera de una hora con 13 minutos para superar a su rival y acceder a los cuartos de final de este certamen, que se celebra sobre las canchas de polvo de ladrillo del Itamirim Club de Campo, en Santa Catarina.

Vallejo tendrá como rival en cuartos de final a otro tenista local, el experimentado Thiago Monteiro, que a sus 31 años ocupa el puesto 196 del ranking ATP pero llegó a estar 61 en el 2022. Monteiro, sembrado 5 de la llave, dejó en el camino al italiano Franco Agamenone, por 6/2 y 6/4.

El paraguayo, quien aparece en el cuadro como segundo favorito, venció en primera ronda al italiano Marco Cecchinato, por 6/1 y 6/0, lo que implica que Dani cedió hasta ahora solo seis games en el torneo.

En dobles, Vallejo tiene como compañero al peruano Gonzalo Bueno y ya están en cuartos de final tras superar a la dupla local Alves/Meligeni por 7/5 y 6/2. Ahora enfrentarán a Andrea Collari (argentino)/Álvaro Guillén (ecuatoriano).

