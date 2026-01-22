Polideportivo
22 de enero de 2026

ATP Challenger 75 Itajaí Open: Vallejo ante Monteiro, por el pase a semifinales

Daniel Vallejo (d) y el peruano Gonzalo Bueno, compañeros en la llave de dobles del Itajaí Open.Gentileza

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (21 años) enfrenta este viernes al experimentado brasileño Thiago Monteiro, en cuartos de final del ATP Challenger 75 Itajaí Open, que se disputa en el Itamirim Club de Campo, en Santa Catarina, Brasil.

Vallejo, sembrado 2 de la llave y 146 del mundo, tendrá como rival al ídolo local Monteiro, jugador de 31 años que ocupa actualmente el puesto 196, pero que en octubre del 2022 llegó a su mejor ranking, la posición 61.

Dani tendrá la posibilidad de seguir avanzando en este torneo que se disputa en canchas de polvo de ladrillo, reparte 107 dólares en premios y otorga puntos para el escalafón mundial de la ATP.

Nuestro compatriota viene de ganar cómodos y con muy buen desempeño sus dos juegos y sin ceder un solo set. Primero fue al italiano Marco Cecchinato (6/1 y 6/0) y luego al brasileño Eduardo Ribeiro (6/2 y 6/3).

En dobles, remontada y a semifinal

Vallejo y el peruano Gonzalo Bueno avanzaron a semifinal en la llave de dobles al superar este jueves a la dupla conformada por el argentino Andrea Collarini y el ecuatoriano Álvaro Guillén, por 4/6, 7/5 y 10-6 (super tie break).

Dani, que mostró un muy buen nivel, sólido y potente desde el fondo de cancha, y Gonzalo, medirán en semi a los brasileños Bruno Oliveira y Matheus Pucinelli.