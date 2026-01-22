ATP Challenger 75 Itajaí Open: Vallejo ante Monteiro, por el pase a semifinales

Vallejo, sembrado 2 de la llave y 146 del mundo, tendrá como rival al ídolo local Monteiro, jugador de 31 años que ocupa actualmente el puesto 196, pero que en octubre del 2022 llegó a su mejor ranking, la posición 61.

Dani tendrá la posibilidad de seguir avanzando en este torneo que se disputa en canchas de polvo de ladrillo, reparte 107 dólares en premios y otorga puntos para el escalafón mundial de la ATP.

Nuestro compatriota viene de ganar cómodos y con muy buen desempeño sus dos juegos y sin ceder un solo set. Primero fue al italiano Marco Cecchinato (6/1 y 6/0) y luego al brasileño Eduardo Ribeiro (6/2 y 6/3).

En dobles, remontada y a semifinal

Vallejo y el peruano Gonzalo Bueno avanzaron a semifinal en la llave de dobles al superar este jueves a la dupla conformada por el argentino Andrea Collarini y el ecuatoriano Álvaro Guillén, por 4/6, 7/5 y 10-6 (super tie break).

Dani, que mostró un muy buen nivel, sólido y potente desde el fondo de cancha, y Gonzalo, medirán en semi a los brasileños Bruno Oliveira y Matheus Pucinelli.