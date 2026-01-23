De la gofrera al 3D, la cultura del 'sneaker' se convierte en exposición

Un recorrido dividido en cuatro capítulos en tres salas distintas nutridos por objetos y archivos del Departamento de archivos de Nike (‘DNA’, siglas que también significan ‘ADN’ en español) y colecciones particulares como las de Luis Miguel Lozano.

Pregunta (P.) Al principio de la exposición, hay una frase muy llamativa: “El diseño deportivo tiene múltiples facetas, desde lo técnico hasta lo puramente estilístico. Pero lo más importante es que se trata de un motor de aceleración cultural. ¿Qué significa exactamente “aceleración cultural”?

Respuesta (R): Una de las claves de Nike y de su éxito ha sido cómo se imbricado o conectado con la cultura más popular, la de la calle, no solamente con los deportes de élite, sino también con los movimientos culturales, con la música, con el hip-hop, con todos los movimientos culturales que se han ido vinculando con el deporte también. Entonces, nuestra compañía ha sabido combinar un poco todas esas voces.

P. ¿Y por qué cree que tiene más repercusión la deportiva a diferencia de una camiseta u otro objeto?

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

R. Creo que hay toda una cultura del ‘sneaker’ que es fascinante, y las zapatillas, al final, son comunes a todos los deportes, cada una con una modalidad distinta. Es lo que ha hecho también que sea el ámbito común de más experimentación, no solamente a nivel tecnológico, pero también a nivel creativo, de diseñador. Tiene una parte escultórica.

Para enseñarlo, Berruguete enseña unos despieces de zapatillas para que la gente los pueda tocar que “ayuda a entender toda esa tecnología y la multitud de piezas y de investigación que hay detrás de una simple zapatilla”.

P. ¿Las colaboraciones entre marca y deportista, beneficia más a uno o al otro?

R. En el origen de las colaboraciones, para Nike, es muy importante lo que representan esos deportistas dentro de los valores en torno al deporte. No es solamente sus marcas, sus récords, sino las historias de superación o romper barreras. Por ejemplo, la historia de Joan Benoit [la primera campeona olímpica del maratón femenino en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984] o Michael Jordan [cuando su carrera estaba a punto de despegar]. Indudablemente son colaboraciones que personalmente creemos que favorecen a los dos.

En la actualidad, no cabe duda que el estar al lado de un deportista te da una legitimidad en el mercado y hace que sean tú y no otra marca la que está con Mbappé, con Nadal, con Alcaraz…

Pero hay una cosa que sí desconozco de otras marcas, pero Nike en concreto hace, y es que no solamente patrocinan a un deportistas, sino que realmente trabajan con él. (…) Realmente la participación de los atletas es muy importante a la hora de crear una zapatilla. Es decir, no es un modelo que yo creo y lo asocio a una figura, sino que ese modelo lo genero colaborando y trabajando con él.

P. En este caso, la industria del diseño y la industria del deporte son líneas que van seguidas.

R. Y que van conectadas. No solamente en paralelo, sino que van completamente entrelazadas.

P. Y mirando hacia el futuro… ¿Seguirá siempre siendo así?

R. Yo creo que es un caso de éxito, creo que sí, que es un poco el ADN de Nike, que sería como raro que cuando es un caso de éxito y te ha funcionado tires hacia otro lado. Seguramente quedan muchas cosas por hacer. Fíjate es que empezamos con una gofrera y terminamos con el 3D. Es que la tecnología a veces es tan rápida y la innovación que el campo puede ser infinito. Entonces, esa proyección futura puede ser infinita mientras exista esa investigación constante.

P: Al trasladar la exposición a Madrid, ¿Qué cambios habéis hecho respecto a Alemania?

R: Nosotros realmente hemos sumado cosas, no hemos cambiado nada. El espacio también nos daba la oportunidad por su amplitud de incorporar cosas que sobre todo lo conectaran con un público más local (…) en una sala de exposiciones en el centro de Madrid. Entonces no va dirigido a un sector específico, sino a uno mucho más general.

Una apuesta personal de la exposición de Madrid ha sido añadir una mención al Nike en la gran pantalla, con las Cortez de Forrest Gump, los Goonies o Regreso al futuro o Terminator del año 84.

P: ¿Por qué crees que es el momento de hacer esta exposición?

R: Efectivamente no es una exposición de arte, es una exposición de zapatillas. Pero nos parecía interesante conectar también con un público que no es el habitual en las exposiciones. Pero, sobre todo, no es una exposición que hace Nike, sino que la hace un museo porque considera que es interesante la historia que hay detrás de la marca.