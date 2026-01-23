El australiano Welsford gana la tercera etapa y Vine sigue líder

Welsford, que marcó un crono de 3h26:43 y que logró su decimotercer triunfo en esta ronda, rubricó el gran trabajo de sus compañeros para llegar a la recta final con opciones después de haber sufrido en la última subida de la jornada. Su poderío pudo con el danés Tobias Lund Andresen (Decathlon) y el neozelandés Lewis Bower (Groupama-FDJ United).

“Para mí es una de mis victorias más especiales. Creo que después de un año realmente difícil con lesiones y huesos rotos, perdí mucha confianza en mí mismo y también con el equipo el año pasado. Perdí muchas oportunidades como velocista, y soy un velocista, necesitas esa confianza, necesitas ese impulso, y de alguna manera perdí mi rumbo un poco el año pasado", comentó.

Vine se mantiene al frente de la general, con seis segundos de ventaja sobre el ecuatoriano Jhonatan Narváez, también del UAE, mientras que el suizo Mauro Schmid (Jayco AlUla), cierra el podio provisional a 1:05.

“Los últimos 50 km fueron realmente estresantes. Después de pasar por esprint intermedio todos comenzaron a atacar a medida que entrábamos en el circuito, pero sí, tengo un buen equipo a mi alrededor que me ayudó y como estábamos a 4 km del final mantenerse en el grupo y evitar accidentes”, indicó Vine.

El mejor español en la general es Javier Tomo (Movistar), decimocuarto a 1:28.