Philip Rivers, quien dejó el retiro para jugar con Colts, aspira a entrenar a los Bills

Los recientes meses han sido un remolino para Rivers, leyenda de los Chargers, quien a pesar de que se retiró de la NFL en 2020, en diciembre pasado fue llamado para cerrar la temporada como mariscal de campo titular de los Indianapolis Colts, equipo con el que tuvo un destacado desempeño, a pesar de no llevarlos a los playoffs.

En tres partidos, el veterano pasó para 544 yardas y cuatro anotaciones; sufrió tres intercepciones y fue capturado cinco veces.

A principios de este año volvió a anunciar su retiro del campo de juego para regresar a su trabajo como entrenador de escuela secundaria católica St. Michael en Alabama, puesto que de nuevo está en riesgo ante el llamado que este viernes le hicieron los Buffalo Bills para entrevistarlo como candidato para que se haga cargo del equipo.

"Creo, con la mayor humildad posible, que puedo entrenar a este nivel. Conozco bastante el juego y a los chicos desde el punto de vista del liderazgo, la camaradería y todo lo que conlleva. No es algo que esté buscando, pero si algo aprendí en las últimas cuatro semanas es a vivir el día a día", afirmó Rivers antes de acudir a la entrevista con los Bills.

No es común en la NFL que un equipo escoja un entrenador en jefe si el candidato no ha tenido una formación, ya sea, en el fútbol americano colegial, o en algunos de los 32 equipos de la liga como entrenador asistente o coordinador.

El último jugador en dar el salto directo a asumir como entrenador en jefe fue Norm Van Brocklin, quarterback miembro del Salón de la Fama, quien jugó para los Philadelphia Eagles en 1960 y luego se convirtió en entrenador en jefe de los Minnesota Vikings en la campaña de 1961.

Los otros elementos que siguieron ese camino fueron Red Weaver, exjugador de los Columbus Tigers en 1923, que se convirtió en su entrenador principal para 1924; Ray Flaherty, exintegrante de los New York Giants en 1935, y que para 1936 fue entrenador principal de Boston; y Walt Kiesling, exjugador de los Pittsburgh Pirates en 1938, que un año después se convirtió en su 'coach'.

Ahora Rivers podría convertirse el quinto en esta lista.