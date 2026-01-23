'Súper Marco' se impone en el supergigante de Kitzbuehel por tres centésimas

No lo tuvo fácil el esquiador de Stans, de 28 años. Tras bajar Von Allmen con el dorsal '10' encareció notablemente la prueba. Tuvo que mostrar su mejor versión para alargar su magnífica racha de resultados y volver a encontrar el éxito que ya logró el pasado año.

Odermatt, que logró su octavo triunfo de la temporada y el 52 en la Copa del Mundo, lidera la general de la Copa del Mundo con 1.205 puntos, 587 más que el brasileño Lucas Pinheiro Braathen y 627 más que el noruego Atle Lie McGrath.

También comanda la de supergigante con 425, con 158 de ventaja sobre el austríaco Vincent Kriechmayr, séptimo en esta prueba lastrado por un primer tramo muy flojo.

Completó el podio este viernes el también austríaco Stefan Babinsky, a 0.25 del helvético, que precedió a su compatriota Raphael Haaser (a 0.33) y al noruego Adrian Smiseth Sejersted (a 0.36).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy