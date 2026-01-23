Vóley playa: Equipazo para Circuito Sudamericano

El Team Paraguay para estos compromisos regionales de vóleibol playa lo conforman Michelle Valiente, Giuliana Poletti y las juveniles Fiorella Núñez y Denisse Álvarez Morgenstern.

Todas cuentan con excelente currículum y reconocidas a nivel internacional, con varios campeonatos en este certamen.

En cuanto al torneo de beach volleyball tendrá 6 etapas, recorriendo las arenas de diversas ciudades del Cono Sur.

El primer torneo del año, que arrancó este viernes reunirá a 16 duplas femeninas provenientes de Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y la anfitriona, Chile.

Las justas se disputan en el Parque Urbano, arena de la ciudad de Los Andes, Chile.

* Victoria guaraní. Las dos duplas del team guaraní tuvieron partidos en horas de la mañana del viernes, en la primera tanda, y entre las ganadoras avanzaron Michelle/Giuliana para jugar contra Argentina en último turno, por el pase a la siguiente ronda.

El certamen concluirá este domingo, con los juegos por las medallas.

De la seis paradas, en Chile se disputarán tres, además la gran final, mientras las otras dos serán en nuestro suelo y en Perú.