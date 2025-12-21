Fio Núñez, mejor atleta del 2025

El reconocimiento refleja el gran impacto de Fio Núñez a lo largo de la temporada, en la que se destacó por sus actuaciones y resultados, consolidándose como una de las principales referentes del voleibol de playa paraguayo y del deporte polideportivo en general.

La atleta del Team Paraguay de vóley playa se impuso en la encuesta organizada por ABC al alcanzar el 23,6% de los votos, sobre más de 1.000 participantes, superando por ajustado margen a su inmediato perseguidor, que obtuvo el 21,4%.

El podio lo completaron el piloto de Fórmula 2, Joshua Duerksen, y el patinador de velocidad Julio César Mirena, quienes también cumplieron destacadas actuaciones a lo largo del año y fueron reconocidos por el público.

En cuanto a temporada de Fio podemos nombrar que fue clave en la clasificación paraguaya a unos Juegos Olímpicos por primera vez en 2024 y este año logró en el Circuito Sudamericano dos medallas de oro y tres de plata; mientras que en los Juegos Panamericanos Junior Asu2025 fue bronce y nuevamente oro en los recientes Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

A los 21 años, Fiorella Ayelén Núñez atraviesa uno de los momentos más significativos de su carrera deportiva. Elegida por los lectores de ABC como Atleta Polideportivo del Año 2025, la voleibolista de playa del Team Paraguay no solo celebra un reconocimiento individual, sino el respaldo de una comunidad que la acompaña desde sus primeros pasos.

“Fue una sensación increíble. Este premio se lo debo a toda la gente que siempre me apoya: mi familia, mis amigos, conocidos y todas las personas que están pendientes de mis competencias”, confiesa con emoción, todavía asimilando el alcance de la distinción.

El vínculo de Fiorella con el vóley nació temprano y casi de manera natural. Su madre fue la primera inspiración. “Ella jugaba vóley y yo la acompañaba a sus partidos. A los seis años empecé a entrenar vóley de pista en el Club Deportivo Alemán con la profesora Luz Armadans”, recuerda.

De la pista a la playa

El camino la llevó rápidamente a la selección nacional de vóley piso, con la que disputó numerosos torneos internacionales. Sin embargo, una convocatoria a una preselección de vóley playa cambió su destino: “Me quedé… y desde 2019 me dedico exclusivamente al vóley playa”.

Lo que más la moviliza del deporte es esa búsqueda permanente de mejora. “La superación constante y la adrenalina de competir a alto nivel”, resume.

Aunque probó distintas disciplinas —especialmente durante su etapa universitaria— hay una que la acompaña como placer personal: “Me quedo con la natación, aunque no soy taaan buena”, dice (risas).

Su rutina diaria refleja el compromiso de una atleta de alto rendimiento. Las jornadas comienzan temprano, con entrenamientos en el Comité Olímpico Paraguayo: gimnasio, playa y fisioterapia forman parte del día a día, que suele extenderse desde las 7 hasta las 13 horas. En épocas cercanas a competencias, los entrenamientos se duplican y, por la tarde-noche, Fiorella cambia la arena por las aulas universitarias, donde cursa el tercer año de Ciencias del Deporte en la Facultad Autónoma de Asunción.

Sueños por cumplir

En cuanto a sueños, no duda: “Aspiro a seguir desarrollándome en el vóley playa, alcanzar mi mejor versión como atleta y llegar a jugar unos Juegos Olímpicos”. Pero hay algo más profundo que la motiva: “Quiero ser un ejemplo para otros jóvenes, especialmente para las mujeres, demostrando que es posible perseguir los sueños con compromiso y perseverancia”.

La realidad del deporte en nuestro país

Sobre el presente del vóley en Paraguay, su mirada es optimista. “Está teniendo un crecimiento impresionante. Siempre fue un deporte amateur, pero hoy en día somos potencia en vóley de playa. En pista también estamos encaminados”, afirma.

Reconoce, sin embargo, que aún existen desafíos, especialmente en el vóley piso: “Hace falta más apoyo y un plan a largo plazo. No es un deporte en el que los resultados aparezcan de la noche a la mañana”.

Con relación al respaldo institucional, destaca los avances recientes: “En los últimos años, los deportistas de élite recibimos bastante apoyo. Contamos con becas de la SND y el COP, y con un equipo multidisciplinario que nos acompaña tanto física como psicológicamente”.

Entre sus referentes, menciona a la estadounidense Kristen Nuss, atleta olímpica de vóley playa. “Me inspira porque demuestra que la estatura no define los límites. Con técnica, inteligencia de juego y fortaleza mental, se puede competir al más alto nivel”, señala.

Fuera del deporte, Fiorella disfruta de lo simple: estudiar, ver series, pintar y compartir tiempo con su familia y amigos. Vive con sus abuelos, mientras su madre y su hermana residen en España, y mantiene un fuerte lazo con sus tíos, a quienes considera como hermanos.

El mensaje de Fio

Antes de despedirse, deja un mensaje claro para quienes sueñan con seguir sus pasos: “No rendirse. La vida del deportista exige muchos sacrificios, dejar de lado cosas que te gustan por el bien de tu deporte. Pero hay que saber que todo ese esfuerzo, en algún momento, da sus resultados. Y cuando llega ese momento, no hay mayor satisfacción”.

El reconocimiento a Fiorella Núñez como Atleta Polideportivo del Año 2025 no solo premia una temporada de logros y constancia, sino que pone en valor una forma de entender el deporte: la del trabajo silencioso, la disciplina diaria y la convicción de que los sueños se construyen paso a paso.

En una generación que empuja nuevos límites para el deporte paraguayo, Fiorella representa a quienes creen en los procesos largos, en el crecimiento sostenido y en la fuerza del compromiso. Su historia, forjada entre la arena, el estudio y el sacrificio, confirma que el alto rendimiento no es solo una meta, sino un camino que inspira.