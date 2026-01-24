Los velocistas parten como favoritos en la Clàssica Comunitat Valenciana

La prueba, de categoría UCI 1.1 y que abre el calendario europeo de ciclismo en carretera, reunirá a 160 corredores de 18 equipos, entre ellos Movistar Team, Lidl-Trek, Bahrain Victorious, Soudal Quick-Step, Jayco AlUla y XDS Astana.

Entre los principales candidatos al triunfo figuran sprinters como Dylan Groenewegen, ganador de la edición de 2024, Giovanni Lonardi, vencedor en 2022, Paul Magnier, Bryan Coquard o Iván García Cortina, además de los alicantinos Manuel Peñalver y Héctor Álvarez, ambos con opciones si la carrera se decide en un final masivo.

La salida tendrá lugar a las 12.15 horas desde el Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía, mientras que la llegada está prevista en la Avenida de Francia de València en torno a las 17.15 horas.

El recorrido incluye la ascensión al mítico Coll de Rates, una de las cimas clásicas de entrenamiento para los equipos profesionales, y un trazado renovado por las comarcas del interior de las provincias de Alicante y Valencia, aunque el perfil favorece a los equipos con interés en un desenlace rápido.

El vencedor de la pasada edición fue el suizo Marc Hirschi, que se impuso en la meta situada en el Estadi Olímpic de La Nucía.