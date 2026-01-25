8-0. Los Charros de Jalisco vencen a los Tomateros y se ponen a un triunfo del título

Después de ganar dos veces como visitantes en el arranque de la serie, los Charros salieron agresivos y en la misma primera entrada decidieron la victoria con un ramillete de cuatro anotaciones, con sencillos de Michael Wielansky y Julián Ornelas, boleto a Bligh Madris y un 'Grand Slam' de Connor Hollis.

El lanzador abridor del equipo de casa, Luis Rodríguez, no permitió libertades a los Tomateros en poco más de cinco episodios y sus relevistas completaron su labor, apoyados por el ataque de sus compañeros.

Jalisco aumentó la ventaja con una carrera en el cuarto acto. El colombiano Reynaldo Rodríguez recibió base por bolas, avanzó con sencillo de Santiago Chávez y anotó por un error del campo corto, Luis Verdugo.

En el quinto acto Hollis pegó un sencillo, se robó la segunda y tercera bases y anotó con una rola de Rodríguez, el 6-0, ventaja aumentada en el sexto con una carrera producida con hit de Madris; y en el séptimo con otra empujada con imparable de Gil.

Hollis fue el mejor bateador de los Charros al ligar de 3-3 con un 'Grand Slam', cuatro carreras impulsadas y dos anotadas. Fernando Villegas se fue de 3-2 por los Tomateros.

El juego lo ganó Rodríguez, con siete hits en cinco entradas y un tercio en las que no admitió carrera y ponchó a tres rivales. Perdió Fineas Del Bonta Smith.

Mañana los Charros volverán a recibir a los Tomateros, en el cuarto partido de la final. De ganar, retendrán el título, sino, el lunes volverán a jugar en su estadio.

Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Tomateros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3

Charros 4 0 0 1 1 1 1 0 X 8 14 0