El austríaco Manuel Feller por fin reina en el eslalon de Kitzbühel

El esquiador de Fieberbrunn, de 33 años, no vencía desde el 25 febrero 2024, cuando ganó otro eslalon en Palisades Tahoe (EEUU) y su último podio fue en marzo de 2025 en Kranjska Gora (Eslovenia), con lo que esta victoria le hizo expresar la gran felicidad y emoción por reencontrarse con la gloria, y más ante su público y por cumplir un sueño de la infancia.

Feller fue cuarto en la primera manga, a 0.48 del suizo Loic Meillar, que fue el más rápido con 35 centésimas de ventaja sobre el finlandés Eduard Hallberg y 47 respecto al noruego Henrik Kristoffersen.

En la segunda el austríaco fue de nuevo cuarto, pero el magnífico último sector le permitió disponer de un tiempo acumulado de 1:40.60 para sellar la victoria y arrebatarsela a Meillard, que no pudo repetir la bajada de la primera manga y acabó en el segundo peldaño del podio a 0.35.

La tercera plaza fue para el alemán Linos Straser, a 0.57, que progresó desde la décima y apartó de ese podio otra vez al brasileño Lucas Pinheiro Braathen, cuarto a 0.57, que, no obstante, se encarama al liderato de la general de la disciplina, con 401 puntos, al rebasar al francés Clement Noel, que acumula 375 tras ser tan solo octavo, a 0.82 de Feller.

El noruego Atle Lie McGrath, otro de los grandes especialistas del momento, no concluyó la primera manga, con lo que pierde unos puntos más que importantes en esa lucha. Es tercero con 372, 29 menos que Pinheiro Braathen.

El brasileño es, asimismo, segundo en la general de la Copa del Mundo con 668, a 617 del intratable líder, el suizo Marco Odermatt (1.285), en tanto que Meillard es tercero con 583.

Quim Salarich, que será abanderado de España en los próximos Juegos Olímpicos Milán-Cortina junto a la patinadora Olivia Smart, no pudo acabar la primera manga, mientras que su compañero Juan del Campo si que se ganó el derecho a la segunda al ser vigésimo cuarto. Tras ambas bajadas, concluyó en el puesto 27, a 4.02 del vencedor.