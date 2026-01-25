El suizo Meillard domina la primera manga del eslalon de Kitzbühel

Meillard, nacido en Neuchatel hace 29 años, persigue su segunda victoria de la temporada tras su triunfo el pasado diciembre en el gigante de Val d'isere (Francia) y su cuarto podio del curso, para lo que deberá defender su ventaja en la segunda bajada, prevista para las 13:30 CET.

El líder de la disciplina, el francés Clement Noel, marcó el séptimo crono, a 0.79, en tanto que el brasileño Lucas Pinheiro Braathen fue undécimo a 1.16 y el noruego Atle Lie McGrath, otro de los grandes especialistas del momento, no concluyó la manga, al igual que el español Quim Salarich, que será abanderado de España en los próximos Juegos Olímpicos Milán-Cortina junto a la patinadora Olivia Smart.

En cambio, el vasco Juan del Campo sí que consiguió acceder a la segunda manga tras lograr el vigésimo cuarto tiempo con 53.06, a 2.09 de la marca de Meillard.