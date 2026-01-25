25 de enero de 2026 - 14:30
Japón se proclama campeona del mundo de vuelo en Oberstdorf
Redacción deportes, 25 ene (EFE).- Japón, para la que saltaron Ryoyu Kobayashi -doble ganador de la Copa del Mundo y triple vencedor del prestigioso Cuatro Trampolines-, Tomofumi Naito, Naoki Nakamura y Ren Nikido se proclamó campeona del mundo vuelo, tras anotarse este domingo la prueba disputada en la rampa gigante de Oberstdorf (Alemania).
El cuarteto nipón se impuso en un apretado final -la prueba no se decidió hasta el último intento de la segunda y decisiva ronda- al sumar un total de 1.569,6 puntos, exactamente 9,6 más que Austria, que acabó segunda; y con 85,9 respecto a Noruega, que capturó la medalla de bronce.