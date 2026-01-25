La embarcación Sodebo bate el récord de la Vuelta al Mundo en el Trofeo Julio Verne

Thomas Coville y su tripulación cruzaron la línea de meta entre la isla de Ushant y Lizard Point (Inglaterra) tras recorrer 28.315 millas náuticas (52.440 km) a una velocidad media de 29,17 nudos (54 km/h), superando el récord conseguido en enero de 2017 por el francés Francis Joyon, a bordo del Idec Sport y con el español Álex Pella en la tripulación, establecido en 12 horas, 44 minutos y 40 segundos.

La expedición comenzó la navegación el pasado 15 de diciembre de 2025. El patrón Coville y sus seis tripulantes, Benjamin Schwartz, Nicolas Troussel, Léonard Legrand, Pierre Leboucher, Guillaume Pirouelle y Frédéric Denis, completaron su circunnavegación del globo sin escalas a través del Océano Antártico y los tres grandes cabos, Buena Esperanza (Sudáfrica), Leeuwin (Australia) y Hornos (Chile).

El trofeo se entrega a la tripulación que consigue un nuevo récord con cualquier tipo de embarcación a vela, sin restricciones en el tamaño de la tripulación, sin escalas ni asistencia, y se denomina Julio Verne en homenaje al autor de 'La vuelta al mundo en ochenta días'.