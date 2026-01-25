Polideportivo
25 de enero de 2026 - 06:35

La embarcación Sodebo bate el récord de la Vuelta al Mundo en el Trofeo Julio Verne

Redacción deportes, 25 ene (EFE).- La embarcación francesa 'Sodebo Ultim 3', capitaneada por Thomas Coville, se convirtió en la más rápida en dar la vuelta al mundo con un tiempo de 40 días, 10 horas, 45 minutos y 50 segundos en el mar, un nuevo récord para ganar el Trofeo Julio Verne.

Por EFE

Thomas Coville y su tripulación cruzaron la línea de meta entre la isla de Ushant y Lizard Point (Inglaterra) tras recorrer 28.315 millas náuticas (52.440 km) a una velocidad media de 29,17 nudos (54 km/h), superando el récord conseguido en enero de 2017 por el francés Francis Joyon, a bordo del Idec Sport y con el español Álex Pella en la tripulación, establecido en 12 horas, 44 minutos y 40 segundos.

La expedición comenzó la navegación el pasado 15 de diciembre de 2025. El patrón Coville y sus seis tripulantes, Benjamin Schwartz, Nicolas Troussel, Léonard Legrand, Pierre Leboucher, Guillaume Pirouelle y Frédéric Denis, completaron su circunnavegación del globo sin escalas a través del Océano Antártico y los tres grandes cabos, Buena Esperanza (Sudáfrica), Leeuwin (Australia) y Hornos (Chile).

El trofeo se entrega a la tripulación que consigue un nuevo récord con cualquier tipo de embarcación a vela, sin restricciones en el tamaño de la tripulación, sin escalas ni asistencia, y se denomina Julio Verne en homenaje al autor de 'La vuelta al mundo en ochenta días'.