La etíope Zeineba Yimer Worku y el francés Roudolff se imponen en Sevilla (España)

Zeineba Yimer Worku , quien ha mejorado en casi 45 segundos el anterior récord de la prueba, dominó de forma incontestable una carrera en la que la keniana Winnie Jepskogei cruzó la línea de meta en segundo lugar, logrando su mejor registro personal (1:07:45), mientras que la etíope Aminet Ahmed Abde completó el podio femenino en 1:09:11; y la catalana Marta Galimany fue la primera española (y quinta de la general) con 1:09:57, mejor marca de su trayectoria.

En categoría masculina, la carrera ha estado muy disputada desde el pistoletazo de salida hasta los últimos metros, con una emocionante victoria al sprint del francés Emmanuel Roudolff en 1:00:24, frente al keniano Owen Korir Kapkama, segundo con 1:00:25, que debutaba en la distancia.

Su compatriota Jonathan Kipkoech Kamosong fue el tercer clasificado (1:00:33), mientras que Roberto Alaiz logró ser el primer español en cruzar la meta en 1:03:55, noveno de la general, y el sevillano David Palacio debutaba con un crono de 1:05:51, tercer español tras Sergio Ortiz.

En categoría de silla de ruedas, el triunfo ha sido para Guzmán Martín Jiménez con 1:20:16.

