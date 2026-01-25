Los Toros responden en la novena entrada y ganan su primer juego de la final ante Leones

Con esta victoria en el partido celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, Los Toros lograron su primera victoria ante los Leones en la serie que se disputa al mejor de siete encuentros.

Para hacerse con el triunfo, los Toros contaron con una dominante presentación del cubano Odrisamer Despaigne, quien llegó a retirar a 11 bateadores consecutivos, en camino a una labor de 5.1 entradas, en las que sumó siete ponches y permitió dos carreras.

La potencia de Bryan de la Cruz, quien pegó cuadrangular, y el bate oportuno del estadounidense Rudy Martin también fueron factores claves para el primer éxito de los taurinos en la final.

En el partido, los Toros tomaron la delantera en la cuarta entrada cuando De la Cruz castigó al mexicano Luis Fernando Miranda con un cuadrangular solitario, que dejó el terreno de juego por encima de la pared del jardín derecho.

Los Leones lograron descifrar a Despaigne y reaccionaron anotando dos carreras en la parte baja del sexto episodio, la primera de ellas cuando Raimel Tapia conectó un sencillo al jardín central y Junior Lake, quien había salido hacia la segunda base, aprovechó un descuido de la defensa para completar el recorrido hasta el plato, superando el disparo al receptor, para anotar la carrera del empate.

El ataque de los escarlatas continuó frente al relevista Jimmy Yacabonis, quien permitió un indiscutible al jardín central de Yamaico Navarro, con el cual Tapia avanzó hasta el plato con la segunda carrera de los Leones en el juego.

Los Toros retomaron la ventaja anotando dos vueltas en la novena entrada ante los lanzamientos del cerrador de los Leones, el estadounidense Stephen Nogosek.

La primera vuelta en ese noveno episodio llegó por indiscutible al bosque central del norteamericano Martin para remolcar a Ismael Alcántara con la carrera del empate.

La ventaja para los Toros la produjo el estadounidense Eric Filia, quien, al tomar una base por bolas con las almohadillas llenas, permitió a Sergio Alcántara anotar desde la antesala con la anotación que definió la victoria en favor de los visitantes.

La victoria fue para Jean Carlos Mejía (1-1) y el salvamento para el estadounidense Joe Corbett (1), quienes lanzaron una entrada en blanco, con dos ponches, cada uno.

Miranda, quien inició por los rojos, lanzó cuatro entradas de dos imparables y una carrera, con tres ponches, mientras que la derrota fue para Nogosek (0-1), a quien le anotaron dos veces en dos tercios de entrada.

Este lunes los Toros saldrán en busca de empatar la final cuando reciban la visita de los Leones en el cuarto partido de la serie en el estadio Francisco Micheli, de La Romana (este).