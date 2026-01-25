Scheffler conquista The American Express en La Quinta

En el campo de La Quinta Country Club, Scheffler acabó el torneo con una ronda de 66 golpes, seis bajo par, fruto de ocho birdies por un bogey y un doble bogey.

Scheffler conquistó su vigésimo título en el PGA Tour y acabó con cuatro golpes de ventaja sobre el australiano Jason Day y los estadounidenses Ryan Gerard, Matt McCarty y Andrew Putnam.

Scheffler llegó al decimoséptimo hoyo con seis impactos de ventaja y, pese a cometer un doble bogey, no tuvo problemas para coronarse.

El surcoreano Kim Si Woo llegaba a la última jornada como líder, pero este domingo no pasó de los 72 golpes (par) y terminó alejado de los líderes.

El próximo torneo de la PGA se disputará la próxima semana en San Diego (California).