Un histórico Van der Poel consigue victoria 51 y su segundo título de la Copa del Mundo

Van der Poel, que ayer sábado igualó el récord de Nys de 50 victorias en la disciplina en Maasmechelen (Bélgica), volvió a mostrar su asombrosa superioridad en el circuito de ciclocrós ante sus compatriotas, en la última prueba del Mundial.

'La bestia' cruzó a meta en solitario, ya que a falta de tres vueltas consiguió más de un minuto de diferencia sobre sus más inmediatos perseguidores, con un tiempo total de 58:41.

Por detrás, su compatriota Tibor Del Grosso (Alpecin Premier Tech), entró segundo a 1:21, seguido del belga Niels Vandeputte (Alpecin Premier Tech), tercero, y del propio Nys (Baloise), cuarto, ambos con el mismo tiempo.

El español Felipe Orts (Ridley), que peleó hasta el final para alcanzar el podio, finalizó en quinta posición a 1:23 del neerlandés.

De esta forma, Van der Poel deja la clasificación general como líder con 320 puntos, seguido de Nys, con 264, y de Vandeputte, con 247, ganando todas las carreras disputadas esta temporada.

Ahora, Van der Poel y el resto de corredores se centrarán en el Campeonato del Mundo de Ciclocrós, que se celebra en dos jornadas el 31 de enero y el 1 de febrero en la ciudad neerlandesa de Hulst.

En el cuadro femenino, la neerlandesa Puck Pieterse, del Alpecin-Premier Tech, reeditó su triunfo de ayer sábado en Maasmechelen, y se hizo con la victoria con un tiempo de 51:54 ante su público.

La carrera estuvo marcada por la ausencia su compatriota Lucinda Brand (Baloise), que se proclamó campeona del mundo hace sólo unos días en Benidorm.

Pieterse finalizó así su gran fin de semana en Países Bajos y entró a meta por delante de la checa Kristýna Zemanová (VIF Cycling Team), segunda, a 6 segundos, y de la francesa Amandine Fouquenet (Pauwels Sauzen), tercera, a 10.

Por otro lado, en la categoría sub-19, el español Benjamín Noval (MMR Academy) subió al podio de Hoogerheide con un gran tercer puesto.

El asturiano de sólo 17 años, campeón de España en ciclocrós, carretera y montaña, cruzó tercero a sólo dos segundos del campeón, el francés Soren Bruyère Joumard, mejor tiempo con 41:40, y del italiano Patrik Pezzo Rosola, segundo a sólo un segundo.