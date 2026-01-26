8-6. Los Charros vencen a los Tomateros, barren en la final y retienen el título

Tras imponerse en los dos primeros partidos de la serie en casa de su rival, y este sábado en su estadio, los Charros salieron este domingo a castigar a su rival para asegurar el título.

En la segunda entrada se fueron delante 5-0, al combinar pelotazo a Connor Hollis con boleto a Tirso Ornelas y sencillos impulsores de Alejandro Osuna y Michael Wielansky ante el lanzador abridor Aldo Montes.

Frente al relevista Francisco Haro, Julián Ornelas sacó la pelota del parque con dos hombres en bases para producir otras dos anotaciones.

Cuando parecían liquidados, los 'guindas' le dieron la vuelta al partido con un racimo de seis carreras en el tercer episodio, tres empujadas por doble de Allen Córdoba y tres por jonrón de Orlando Martínez.

Los lanzadores relevistas de ambos cuadros detuvieron a las ofensivas rivales hasta que en el sexto acto, los Charros retomaron la ventaja con dos carreras para poner el marcador 7-6 a su favor. Con bases llenas, Julián Ornelas recibió un pelotazo para empatar y Mateo Gil impulsó una carrera con una rola.

El equipo de Jalisco agregó una carrera al aprovechar el descontrol de los lanzadores Keone Kela y Anthony Gose, con dos bases por bolas cada uno, la cuarta de ellas a Bligh Madrid, impulsor del 8-6.

Por los Charros, Alejandro Osuna bateó de 2-2 con una carrera impulsada y Julián Ornelas, de 3-1 con un cuadrangular y tres producidas. Por Tomateros, Allen Córdoba se fue de 4-2 con un doble y tres empujadas.

El encuentro lo ganó Miguel Aguilar con una entrada de trabajo perfecto, con par de ponches propinados. Perdió Sasagi Sánchez.

Con el título, los Charros sumaron su cuarto cetro de la historia, todos desde el 2019, para confirmarse como el mejor equipo de la liga en los últimos seis años.

Al presentar México dos equipos en la Serie del Caribe, tanto Charros como Tomateros participarán en el certamen que se jugará del 1 al 7 de febrero en Guadalajara, con los conjutnos mexicanos, los Cangrejeros de Santurce puertorriqueños, los Federales de Chiriquí panameños y los campeones de la liga invernal de República Dominicana.

Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Tomateros 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 8 0

Charros 0 5 0 0 0 2 0 1 X 8 7 1

Jonrones: Charros: Julián Ornelas; Tomateros: Orlando Martínez.