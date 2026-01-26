Abierto de Australia: Sinner sigue por una tercera corona en Melbourne, Keys pierde el trono

En categoría masculina, Sinner no dejó lugar a las sorpresas y venció a su compatriota Luciano Darderi (N.25) por 6/1, 6/3 y 7/6 (2). Un triunfo fácil para Sinner, al menos mucho más que en la ronda anterior, cuando el italiano pasó muchos apuros ante el estadounidense Eliot Spizzirri, víctima de calambres debido al calor.

El campeón en Melbourne en las últimas dos ediciones se mostró satisfecho con la eficacia de su servicio (19 aces contra Darderi) y en general con su nivel de su juego y los cambios aportados en los últimos meses.

Sinner se enfrentará el miércoles al estadounidense Ben Shelton (N.7), que en el último partido derrotó al noruego Casper Ruud (N.13) por 3/6, 6/4, 6/4 y 6/4.

Su posible rival es semifinales podría ser Novak Djokovic, que este lunes se vio beneficiado por la incomparecencia de su rival, el checo Jakub Mensik, y avanzó a cuartos sin jugar, una alegría doble para el serbio de 38 años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Antes de verse las caras en semifinales, Djokovic tendrá que eliminar a otro italiano, Lorenzo Musetti (N.5), que este lunes no dio opción Taylor Fritz (6/2, 7/5 y 6/4), pese a que la superficie dura beneficiaba a priori al estadounidense.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Despedida de Keys

Keys, que el año pasado dio la sorpresa al conquistar su primer Grand Slam luego de derrotar en la final de Melbourne a la bielorrusa Aryna Sabalenka, perdió claramente ante su compatriota Jessica Pegula (N.6) en dos sets, por 6/3 y 6/4.

“Obviamente, no es la forma en que quería que terminaran las cosas aquí, pero aun así estoy muy orgullosa de mí misma”, dijo Keys, de 30 años.

Pegula, que busca ganar su primer título de un torneo de Grand Slam tras alcanzar la final del US Open el año pasado, llegó a cuartos de final del Abierto de Australia durante tres años consecutivos, entre 2021 y 2023 y el miércoles se enfrentará a la también estadounidense Amanda Anisimova (N.4) por un pase a semifinales.

La que no falló fue la polaca Iga Swiatek (N.2), que acabó con el sueño de la local Maddison Inglis (N.168 del ranking y procedente de la fase previa), al ganarle cómodamente en dos sets (6/0 y 6/3).

En cuartos, Swiatek se enfrentará el miércoles a la kazaja Elena Rybakina (N.5), que eliminó en dos sets a la belga Elise Mertens (N.21) para intentar igualar su mejor resultado hasta ahora en Melbourne (semifinales en 2022 y 2025).