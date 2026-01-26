Attaoui, a por el récord mundial de 1.000 metros

Cuatro décadas después de que un atleta español batiera por última vez una plusmarca universal en 'short track' -José Luis González en los 1.500 metros en Oviedo con 3:36.03- Attaoui intentará rebajar el registro que fijó el yibutiano Ayanieh Souleiman en el Globe Arena de Estocolmo hace diez años con 2:14.20.

El atleta cántabro, que afrontará por primera vez el kilómetro en pista costa en invierno, el verano pasado, mientras se preparaba para los Mundiales de Tokio, batió el récord de España al aire libre en Trier (Alemania) con 2:12.25, tercera mejor marca de la historia.

En su intento, tendrá al lado a Mariano García, actual plusmarquista español en 'short track' con 2:16.25; Adrián Ben, campeón europeo de 800 metros bajo techo y cuarto mundial al aire libre en 2023, Pablo Sánchez-Valladares, líder español del año en 800; el polaco Mateusz Borkowski, subcampeón continental de 800 en pista cubierta en 2021; y el británico Ethan Hussey, subcampeón europeo sub-23 y bronce mundial sub-20 de 800.