FundéuRAE: “cuádriceps”, no “cuadríceps”

Sin embargo, en las noticias, especialmente en las deportivas, aparece a veces esta segunda forma: “El delantero se marchó del entrenamiento por una lesión en el cuadríceps y no jugará este lunes ante Suiza”, “El doctor ha examinado en profundidad el estado del cuadríceps izquierdo del futbolista” o “El capitán arrancó el torneo con una lesión en el cuadríceps que le limitaba mucho el juego”.

Debido a la acentuación de “bíceps” y “tríceps”, que sí son llanas y presentan tilde en la “i” por acabar en grupo consonántico (“ps”), en ocasiones se tilda indebidamente siguiendo la misma pauta la palabra “cuádriceps”, que es una voz esdrújula, como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”. Por ello, lo apropiado es usar “cuádriceps”, pero no “cuadríceps”.

En consecuencia, en los ejemplos lo indicado habría sido escribir “El delantero se marchó del entrenamiento por una lesión en el cuádriceps y no jugará este lunes ante Suiza”, “El doctor ha examinado en profundidad el estado del cuádriceps izquierdo del futbolista” y “El capitán arrancó el torneo con una lesión en el cuádriceps que le limitaba mucho el juego”.

Se recuerda, finalmente, que es una palabra invariable en plural, por lo que se dice “el cuádriceps” y “los cuádriceps”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.