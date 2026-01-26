Lunes, 26 de enero de 2026

Gerona (España). El renacido Girona pone a prueba su magnífica racha en la que ha enlazado tres triunfos consecutivos ante el Getafe, para el que el duelo de este lunes en Montilivi es prácticamente una final tras seis jornadas sin conseguir triunfo alguno, con tan solo un punto de 18 posibles, y la zozobra como compañera del cuadro de José Bordalás.

Madrid. Dos clasificados directamente para los octavos de final, Arsenal y Bayern Múnich, ocho equipos igualados a puntos para encontrar un puesto que les evite la eliminatoria previa y dieciocho partidos a la misma hora el mismo día, este miércoles, trazan el borrador de la última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones que marcará el recorrido definitivo de la competición. Por Santiago Aparicio.

Barcelona. La nueva era de la Fórmula 1, con una reglamentación técnica revolucionaria que promete cambiar el orden establecido de la parrilla, arranca este lunes en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Cinco días de test, en los que cada equipo puede usar tres, a su elección, privados y sin acceso a prensa para evitar que se difundan imágenes que pongan de manifiesto los problemas de cada equipo para cumplir con la normativa, como ya los ha tenido un Williams que no estará presente.

- Primeros entrenamientos (shakedown) de pretemporada de los 11 equipos del Mundial de Fórmula Uno en el circuito de Barcelona-Cataluña (hasta 30). (FOTO)

- NBA: Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers y Cleveland Cavaliers-Orlando Magic (00.00 GMT del martes), Atlanta Hawks-Indiana Pacers (00.30), Boston Celtics-Portland Trail Blazers, Chicago Bulls-Los Angeles Lakers y Houston Rockets-Memphis Grizzlies (01.00) y Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors (02.30).

- España. LaLiga EA Sports. 21ª jornada (FOTO): Girona-Getafe (21.00).

- Liga de Campeones. Presentación de la octava y última jornada de la fase liga, que marca el recorrido definitivo de la competición.

- Inglaterra (Jornada 23): Everton-Leeds United (20:00 GMT).

- Abierto de Australia, en Melbourne (hasta 1 feb). (FOTO)

. Rod Laver Arena. Desde las 07.00 GMT: Maddison Inglis (AUS)-Iga Swiatek (POL/2).

. Margaret Court Arena. Hacia las 07.00 GMT: Luciano Darderi (ITA/22)-Jannik Sinner (ITA/2).

. John Cain Arena. Hacia las 09.30 GMT: Ben Shelton (USA/8)-Casper Ruud (NOR/12).

