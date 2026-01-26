Milan y Ackermann al esprint y Arrieta y Christen en la montaña, duelo por el Alula Tour

El menú de esta carrera Pro Series consta de 5 etapas, 3 de ellas con llamada a los velocistas y otras 2 a los escaladores. Entre los primeros destaca la presencia del italiano Jonathan Milan (Lidl Trek), el maillot verde del Tour de Francia 2025, quien tendrá como rivales a los alemanes Phil Bauhaus (Bahrain) y Pascal Ackermann (Jayco) y al colombiano debutante con el Caja Rural Seguros RGA Fernando Gaviria.

En la montaña jugarán sus boletos hombres como el suizo Jan Christen y el español Igos Arrieta, quienes llevarán los galones en el UAE. También contarán el colombiano Sergio Higuita o el irlandés Eddie Dunbar.

La carrera arranca en un circuito de camellos, uno de los lugares simbólicos en el país para acoger al pelotón. La primera etapa favorece a los esprinters, con un circuito final alrededor de la instalación y una llegada en ligera pendiente.

La segunda etapa empieza y termina en el mismo lugar, en la estación de tren de Almansihiyah, tras un recorrido por el desierto y un pequeño circuito final. Esta jornada, no obstante, es mucho más llana y propicia para un esprint puro.

La etapa 3 será importante, la de mayor desnivel y la única llegada en alto. La salida será en el ‘Winter Park’ y la meta en Bir Jaydah Mountain Wirkah. La subida final tiene 4,9 kilómetros al 5,8%, pero se empina de forma progresiva.

Los últimos kilómetros tienen una pendiente del 11 por ciento, propicia para abrir diferencias importantes y permitir que los escaladores ganen la partida a los velocistas.

De nuevo habrá esprint puro en la cuarta etapa. No habrá circuito final y no presenta subidas que puedan poner en apuros a los esprinters en la meta de Shalal Sijlyat Rocks.

La etapa reina se guarda para el final, en la meta de Skyviews of Harrat Uwayrid. Tiene un perfil llano hasta la llegada a un auténtico "muro" en pleno desierto saudí.

El último ascenso se corona a 8,2 k de meta y tiene 3 kilómetros al 12%, con rampas de hasta el 20%. La carretera es ancha, pero totalmente expuesta al sol. El aspecto táctico tendrá su importancia.

Día Etapa Recorrido Kms

27 1ª AlUla Camel Cup Track -AlUla Camel Cup Track 158

28 2ª Almanshiyah - Almanshiyah 152

29 3ª Winter Park - Bir Jaydah Mountain Wirkah 142,1

30 4ª Winter Park - Shalal Sijlyat Rocks 184

31 5ª AlUla Old Town - Skyviews Harrat Uwayrid 163,9