Scheffler, el tercero en superar los 100 millones de ingresos en el PGA Tour

Scheffler se embolsó ayer, domingo, 1,65 millones de dólares (1,3 millones de euros) por su triunfo en el torneo The American Express, en California, lo que suma 101,1 millones de dólares en el total de su carrera profesional.
Solo le superan los 120,9 millones de Tiger Woods y los 107,9 millones de McIlroy, el número dos del ránking mundial, según informa el circuito estadounidense en su web.
Con su última victoria, el golfista tejano, de solo 29 años, agranda su leyenda al acumular veinte victorias en el PGA Tour, lo que le convierte en el cuadragésimo jugador en conseguir tal cifra y el primero desde McIlroy.
Desde su primer triunfo en 2022 en el Abierto de Phoenix hasta el de ayer, han transcurrido 1.442 días, por lo que es el segundo más rápido en lograr la veintena de títulos, solo por detrás de Tiger Woods, con 1.351.
Es también el tercero en obtener veinte victorias con menos de treinta años, un hito que solo protagonizaron Woods y la otra gran leyenda del golf estadounidense, Jack Nicklaus.
El ganador de dos Masters de Augusta (2022 y 2024), de un Campeonato de la PGA y del Abierto Británico, ambos el pasado año, pasa además a tener la tarjeta vitalicia del PGA Tour.