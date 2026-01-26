Scheffler, el tercero en superar los 100 millones de ingresos en el PGA Tour

Redacción deportes, 26 ene (EFE).- El jugador estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo y ganador de cuatro 'grandes', se ha convertido en el tercer jugador de la historia, por detrás de su compatriota Tiger Woods y del norirlandés Rory McIlroy, en superar los cien millones de dólares de ingresos en el PGA Tour, el circuito más prestigioso del mundo.