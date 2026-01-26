Suiza llevará una cifra récord de 175 atletas a Milán-Cortina

Suiza, uno de los países más laureados en la historia de las olimpiadas invernales, enviará atletas a todos los deportes que se disputan en Milán-Cortina con excepción de patinaje en pista corta, la combinada nórdica y el esquí acrobático en su modalidad de baches.

El comité suizo ha esperado a última hora para confirmar sus 22 representantes en esquí alpino, el deporte con el que el país tiene sus principales bazas para medalla, con estrellas como Marc Odermatt, triple campeón mundial y defensor del oro olímpico logrado en el eslalon gigante en Pekín 2022.

En Pekín, Suiza finalizó octava en el medallero con siete oros, dos platas y tres bronces, todos ellos en diferentes modalidades de esquí, y ocupa esa misma posición en la clasificación histórica de los JJOO de Invierno.

El país centroeuropeo acogerá casi con toda seguridad las Olimpiadas de Invierno de 2038, 90 años después de haberlo hecho por última vez.

