El italiano Berrettini y el argentino Cerúndolo lideran a las figuras del Abierto de Chile

El ChileOpen 2026, categorizado como un torneo ATP 250, se disputará en Santiago entre el 21 de febrero y el 1 de marzo y contará con una fuerte competencia en un cuadro principal que también incluye al italiano-argentino Luciano Darderi, que alcanzó los octavos de final en el Abierto de Australia.

“Venimos de una edición 2025 muy sólida, con un torneo que sigue creciendo en experiencia y nivel deportivo. El Main Draw que presentamos hoy refleja ese trabajo: jugadores consolidados, otros en pleno crecimiento y una fuerte presencia chilena”, dijo la directora del certamen, Catalina Fillol, en conferencia de prensa.

El alto nivel competitivo, por la posición actual en el ranking ATP, lo reflejan el argentino Cerúndolo, quien ocupa el lugar 21 del escalafón mundial, y Darderi, en el 25, quien cayó en Australia ante el italiano Jannik Sinner por 6-1, 6-3 y 7-6.

El campeón serbio Laslo Djere (92º) también confirmó su presencia para defender la corona que ganó en 2025, mientras que los chilenos Tabilo (79º), Jarry (133º) y Garín (82º) lo jugarán luego de finalizada la serie de la Copa Davis ante Serbia, que disputarán como locales a inicios de febrero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Jugar en casa siempre es especial y queda marcado en la memoria. He vivido algunas de las mejores semanas de mi carrera, pero también momentos difíciles, y cada vez que uno compite en casa esas experiencias se recuerdan para siempre”, declaró Jarry durante la presentación del certamen.

La presencia de Berrettini eleva la categoría del ChileOpen con respecto a los últimos años, a pesar de que el italiano actualmente se ubica en el puesto 57 ATP tras enfrentar lesiones crónicas en los últimos tres años, que le impidieron tener continuidad y desplomaron su ranking.

Berrettini, de 29 años, ex número 6 del mundo y finalista de Wimbledon en 2021, ha tenido problemas en el inicio de 2026 al renunciar al Abierto de Australia, donde debía enfrentarse al australiano Alex de Minaur en primera ronda.

En el cuadro principal se anunciaron 19 tenistas entre los que también destacan el italiano Lorenzo Sonego (40º), el francés Alexandre Müller (52º), los españoles Pedro Martínez (71º) y Carlos Taberner (99º), el estadounidense Emilio Nava (89º) y el peruano Ignacio Buse (100º).

El torneo tendrá una presencia masiva de tenistas argentinos, pues junto a Francisco Cerúndolo estarán su hermano Juan Manuel (87º), Sebastián Báez, que está en el lugar 36 del escalafón mundial, Tomás Etcheverry (62º), Francisco Comesaña (68º) y Mario Navone (74º).