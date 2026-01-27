El polaco Filip Maciejuk nuevo fichaje de Movistar

Según la nota de la formación, "Maciejuk destaca por su potencia como rodador, su fiabilidad en el trabajo colectivo y su capacidad para controlar el ritmo del pelotón en jornadas exigentes".

El ciclista polaco llega procedente del Red Bull – Bora – Hansgrohe, equipo en el que ha militado durante las dos últimas temporadas (2024 y 2025), acumulando experiencia al máximo nivel en el calendario internacional.

"Fichar por Movistar Team significa mucho para mí. Estoy feliz y, ante todo, quiero agradecer a la dirección, al staff y a todas las personas del equipo la confianza que han depositado en mí. Me incorporaré para la temporada 2026 y estoy plenamente motivado para dar el 100 % de mí mismo, contribuir a los objetivos del conjunto y ayudar a que se logre el éxito en las carreras más importantes", comentó el polaco.

"Este paso es muy importante, ya que tengo muchas ganas de seguir desarrollándome y creciendo como corredor. Creo que Movistar Team es el entorno perfecto para hacerlo, especialmente con una plantilla tan experimentada en grandes vueltas y clásicas", añadió Maciejuk.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Mi objetivo es aportar toda la experiencia que he adquirido a lo largo de mi carrera, incluida mi etapa en Red Bull, para apoyar a mis compañeros de la mejor manera posible y ayudar al equipo a conseguir buenos resultados durante toda la temporada. Espero que mi trabajo pueda dejar satisfechos tanto a los corredores como a la dirección del equipo", señaló.