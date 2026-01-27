Polideportivo
El polaco Filip Maciejuk nuevo fichaje de Movistar

Redacción deportes, 27 ene (EFE).- El ciclista polaco Filip Maciejuk, de 26 años, campeón nacional de contrarreloj, ha firmado por una temporada con el Movistar, por lo que se convierte en el integrante número 28 de la plantilla masculina, reforzando su estructura con un sólido hombre de equipo, especialista en el llano y en crono.

Según la nota de la formación, "Maciejuk destaca por su potencia como rodador, su fiabilidad en el trabajo colectivo y su capacidad para controlar el ritmo del pelotón en jornadas exigentes".

El ciclista polaco llega procedente del Red Bull – Bora – Hansgrohe, equipo en el que ha militado durante las dos últimas temporadas (2024 y 2025), acumulando experiencia al máximo nivel en el calendario internacional.

"Fichar por Movistar Team significa mucho para mí. Estoy feliz y, ante todo, quiero agradecer a la dirección, al staff y a todas las personas del equipo la confianza que han depositado en mí. Me incorporaré para la temporada 2026 y estoy plenamente motivado para dar el 100 % de mí mismo, contribuir a los objetivos del conjunto y ayudar a que se logre el éxito en las carreras más importantes", comentó el polaco.

"Este paso es muy importante, ya que tengo muchas ganas de seguir desarrollándome y creciendo como corredor. Creo que Movistar Team es el entorno perfecto para hacerlo, especialmente con una plantilla tan experimentada en grandes vueltas y clásicas", añadió Maciejuk.

"Mi objetivo es aportar toda la experiencia que he adquirido a lo largo de mi carrera, incluida mi etapa en Red Bull, para apoyar a mis compañeros de la mejor manera posible y ayudar al equipo a conseguir buenos resultados durante toda la temporada. Espero que mi trabajo pueda dejar satisfechos tanto a los corredores como a la dirección del equipo", señaló.