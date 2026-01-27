El suizo Loic Meillard se lleva el triunfo en el último gigante antes de los Juegos

Meillard sucede en el palmarés de esta prueba al noruego Alexander Steen Olsen, ausente por problemas físicos, y repite presencia en el podio tras ser segundo en el eslalon de Kitzbühel (Austria).

El suizo terminó la primera manga en segunda posición, a seis centésimas del mejor tiempo, pero una salida fulgurante en la segunda bajada le permitió recortar la diferencia e imponerse con un crono total de 2:14.38.

El segundo puesto fue para el brasileño Lucas Pinheiro Braathen, que repitió la posición que ocupó en el anterior gigante, disputado en Adelboden (Suiza). Fue el mejor de la primera manga (1:08.21), pero perdió fuelle en la segunda para un tiempo acumulado de 2:15.11.

Es la segunda vez en la temporada de Copa del Mundo que el esquiador que gana la primera manga no se lleva la victoria general. En la primera ocasión, en Val d'Isere, también fue Loic Meillard el que protagonizó la remontada, entonces contra Stefan Brennsteiner.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En tercera posición terminó el francés Alban Elezi Cannaferina. Había finalizado la primera bajada en un discreto octavo puesto, pero una segunda manga brillante (1:06.04) le permitió subir al podio final con un total de 2:15.28. Estaba en juego entre los franceses la última de las plazas para el equipo olímpico y se aseguró de presentar su candidatura con su primer podio de la temporada.

Debido al estado de la nieve, varios de los participantes tuvieron problemas de agarre con sus esquís tanto en la primera como en la segunda bajada. Dieciocho de los 64 esquiadores no pudieron terminar la manga inicial, y otros dos abandonaron en la segunda. Lucas Pinheiro llamó la atención sobre estos problemas: "Es una pista de hielo, habría sido más fácil traer los patines que los esquís".

La clasificación general de la temporada en la prueba de gigante sigue liderada por un Marco Odermatt que terminó en cuarta posición en Schladming. El suizo acumula 450 puntos, 103 más que Pinheiro (347) y 124 más que Meillard (326). Odermatt también continúa controlando la general global, con 1.335 puntos.

Este gigante era una prueba importante para los esquiadores, ya que se trataba del último de la especialidad antes de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina (6 a 22 de febrero). Schladming será sede este miércoles también de la prueba de eslalon.