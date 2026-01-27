Martes, 27 de enero de 2026

Madrid/Lisboa. El Real Madrid se reencuentra trece años después con José Mourinho, ahora en el Benfica, el técnico que impulsó la reconstrucción de un equipo que se disparó hacia la gloria tras unos tiempos que entremezclaron la división del madridismo con el impulso deportivo sin grandes títulos en tres años que dejaron huella.

Madrid. Ya han pasado 49 días del último gol del argentino Julián Álvarez con el Atlético de Madrid, el 9 de diciembre de 2025 frente al PSV, cuando comenzó una secuencia frustrante sobre la portería rival de 23 remates y 715 minutos disputados desde ese tanto en el estadio Philips de Eindhoven en la Liga de Campeones, en la que este miércoles recibe al Bodo/Glimt. Información de Iñaki Dufour

Barcelona. El Circuit de Barcelona-Catalunya acoge la segunda jornada de entrenamientos privados de equipos del Mundial de Fórmula Uno en la que continuarán haciendo probaturas para el próximo inicio de temporada oficial.

- Primeros entrenamientos ('shakedown') de pretemporada de los 11 equipos del Mundial de Fórmula Uno en el circuito de Barcelona-Cataluña (hasta 30).

- El mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren) habla en rueda de prensa este martes a las 17.20 GMT en Indianápolis en el día de medios previo al comienzo de la temporada 2026 de la IndyCar.

- NBA (-1 GMT): Washington Wizards-Portland Trail Blazers (01.00), New York Knicks-Sacramento Kings (01.30), Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans y Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks (02.00), Denver Nuggets-Detroit Pistons y Phoenix Suns-Brooklyn Nets (03.00) y Utah Jazz-Los Angeles Clippers (04.00).

- Euroliga. 25ª jornada: París Basketball-Real Madrid

- AlUla Tour, en Arabia Saudí (hasta 31).

- Copa del Mundo. Gigante nocturno masculino en Schladming (Austria) (16.45 y 19.45 GMT).

- Liga de Campeones (FOTO). Previas de los partidos de la 8ª y última jornada de la fase liga Barcelona-Copenhague, Atlético de Madrid-Bodo/Glimt, Benfica-Real Madrid, Athletic Club-Sporting de Portugal y Leverkusen-Villarreal.

- Copa de Italia (1/4 de final) (FOTO): Fiorentina-Como (20.00 GMT).

- Continúa la segunda fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con los partidos Vélez Sarsfield-Talleres, Huracán-Independiente Rivadavia, Gimnasia-San Lorenzo, Newell's-Independiente y Atlético Tucumán-Central Córdoba

- Previa de la segunda jornada del torneo Clausura de Honduras.

- Continúa la Eurocopa masculina en Lituania, Letonia y Eslovenia (hasta 7).

- Abierto de Australia, en Melbourne (hasta 1 feb). (FOTO)

. Rod Laver Arena Desde las 7.00 GMT Coco Gauff (USA/3)-Elina Svitolina (UKR/12) y Carlos Alcaraz (ESP/1)-Alex de Miñaur (AUS/6)

