Matthew Stafford graba su nombre junto a Brady y Manning con una temporada legendaria

Stafford, uno de los favoritos para ser designado Jugador Más Valioso de la temporada de la NFL, acumuló en esta campaña regular 46 pases de anotación, más seis en playoffs, incluidos los tres que conectó en la caída de Rams 31-27 ante Seattle Seahawks del domingo anterior; 52 en total, con los que superó por segunda vez en su carrera la media centena.

La primera fue en la temporada 2021, cuando llevó a los Rams a ganar el Super Bowl LVI. En aquel momento consiguió 50; 41 envíos a las diagonales en campaña regular y nueve en playoffs, incluidos tres pases de touchdown en el duelo por el trofeo Lombardi. Registros que ahora comparte con Brady y Manning.

Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, lo logró con dos equipos distintos.

En 2007, en los controles de los New England Patriots acumuló 56; 50 envíos a la zona pintada en campaña regular y seis en playoffs; y en 2020, con los Tampa Bay Buccaneers tuvo 50; 40 en las 17 semanas y 10 en postemporada, incluidos tres touchdowns en el Super Bowl LV.

Peyton Manning, miembro del Salón de la Fama, también consiguió su marca con dos franquicias. En 2004 sumó 53, con los Indianapolis Colts; 49 en la campaña regular y cuatro en playoffs; y en el 2013 conectó 60; 55 en la temporada y cinco en postemporada.

La persecución sobre estos dos históricos quarterbacks también lo colocó a tiro en juegos de playoffs de más de 300 yardas, con ocho, a uno de Manning, que tiene nueve, aunque aún lejos de Brady que dejó el récord en 19.

A sus 37 años, Matthew Stafford está considerado como el mejor mariscal de campo de la liga en el presente.

Su desempeño en las 17 semanas del año arrojó 7.707 yardas; fue el número uno y 46 anotaciones, por sólo ocho intercepciones.

El pasador nacido en Tampa, Florida, que llegó a la liga para los Detroit Lions como el máximo prospecto de su generación colegial en el 2009, pasó a los Rams en el 2021, equipo con el que obtuvo su anillo de campeón y se consolidó como un ídolo en Los Angeles.

En 12 años de carrera sus registros lo tienen dentro del top 10 de algunas de las principales marcas en su posición.

Es el sexto en yardas por pase, con 64.516; está a 1.758 de Aaron Rodgers, quien ocupa el quinto puesto; misma posición que ocupa en más envíos a la zona de anotación con 423, a 85 de Brett Favre, el número cinco.

En lo que refiere a remontadas en el último periodo, Stafford es el cuarto en la historia, con 39; persigue a Ben Roethlisberger, ex estrella de Pittsburgh Steelers, que sumó 41; Peyton Manning, 43; y a Tom Brady, 46.

Una vez finalizada su participación en esta temporada, el veterano quarterback deberá decidir si cuenta con la energía necesaria para acumular más marcas en la liga con un año más en los Rams o se retira con la amargura de haberse quedado a un juego del segundo Super Bowl de su carrera.