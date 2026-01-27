Miércoles, 28 de enero de 2026

Melbourne (Australia). El cara a cara entre el serbio Novak Djokovic y el italiano Lorenzo Musetti, pone en marcha la última jornada de los cuartos de final masculinos del Abierto de Australia que cierra, a continuación, el choque entre el actual campeón, el italiano Jannik Sinner, y el estadounidense Ben Shelton.

Melbourne (Australia). La polaca Iga Swiatek intenta confirmar su condición de segunda favorita y superar en los cuartos de final del Abierto de Australia a la kazaja Elena Rybakina, quinta preclasificada, mientras que las estadounidenses Jessica Pegula y Amanda Anisimova, sexta y cuarta cabezas de serie, se enfrentan en el último encuentro de dicha ronda del cuadro femenino.

Montmeló (Barcelona). Tercera jornada de los primeros entrenamientos ('shakedown') privados de pretemporada de la mayoría de los equipos del Mundial de Fórmula Uno en el circuito de Barcelona-Cataluña.

------------------------------------------------------------

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Primeros entrenamientos ('shakedown') de pretemporada de los 11 equipos del Mundial de Fórmula Uno en el circuito de Barcelona-Cataluña (hasta 30).

- El español Álex Palou (Chip Ganassi), cuádruple campeón de la IndyCar, habla en rueda de prensa a las (18.. GMT) en Indianápolis en el día de medios previo al comienzo de la temporada 2026 de la IndyCar. (Foto) (Video)

- NBA (-1 GMT): Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers y Indiana Pacers-Chicago Bulls (01.00), Boston Celtics-Atlanta Hawks, Miami Heat-Orlando Magic (FOTO) y Toronto Raptors-New York Knicks (01.30), Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets (02.00), Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves (02.30), Utah Jazz-Golden State Warriors (03.00) y Houston Rockets-San Antonio Spurs (03.30).

- Europeo masculino, en Dinamarca, Suecia y Noruega (hasta 1 feb). España-Portugal, en Herning (Dinamarca).

- AlUla Tour, en Arabia Saudí (hasta 31).

- Challenge Ciclista Mallorca (hasta 1). Trofeo Calviá Palmanova, 148,5 km.

- Copa del Mundo. Eslalon nocturno masculino en Schladming (Austria) (16.45 y 19.45 GMT).

- Liga de Campeones (FOTO). 8ª y última jornada de la fase liga. Crónicas de los partidos (todos a las 20.00 GMT): Barcelona-Copenhague, Atlético de Madrid-Bodo/Glimt, Benfica-Real Madrid, Athletic Club-Sporting de Portugal y Bayer Leverkusen-Villarreal, Ajax-Olympiacos, Arsenal-Kairat Almaty, Borussia Dortmund-Inter, Club Brujas-Marsella, Eintracht Fráncfort-Tottenham, Liverpool-Qarabag, Manchester City-Galatasaray, Mónaco-Juventus, Nápoles-Chelsea, Pafos-Slavia Praga, PSG-Newcastle, PSV-Bayern Múnich y Royale Union SG-Atalanta.

- Continúa la segunda fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con los partidos Aldosivi-Barracas Central, Racing Club-Rosario Central, River Plate-Gimnasia y Esgrima y Estudiantes de Río Cuarto-Boca Juniors.

- Honduras: Se inicia la segunda jornada del torneo Clausura con los juegos Génesis-Real España, Olancho-Olimpia y Marathón-Juticalpa. (Texto)

- La Liga brasileña de 2026 arranca este miércoles con Flamengo y Palmeiras como los grandes favoritos al título, al que también podrían aspirar otros equipos que se han reforzado con ímpetu, como Cruzeiro y Atlético Mineiro.

- El presidente de Panam Sports, el chileno Neven Ilic, encabeza una visita técnica a las instalaciones donde se celebrarán los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

- Abierto de Australia, en Melbourne (hasta 1 feb). (FOTO)

. Rod Laver Arena (desde la 00.30 GMT): Elena Rybakina (KAZ/5)-Iga Swiatek (POL/2), Jessica Pegula (USA/6)-Amanda Anisimova (USA/4). No antes de las 3.30 GMT: Lorenzo Musetti (ITA/5)-Novak Djokovic (SRB/4), Ben Shelton (USA/8), Jannik Sinner (ITA/2)

. Margaret Court Arena. Marcelo Arévalo/Mate Pavic (ESA/CRO/4)-Luke Johnson/Jan Zielinski (GBR/POL)

. ANZ Arena. Último turno de la mañana: Orlando Luz/Rafael Matos (BRA)-Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG/3)

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España