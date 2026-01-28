Polideportivo
28 de enero de 2026 - 19:42

ATP Challenger 100 Concepción: Doble victoria de Vallejo en su debut en Chile

Buen debut del paraguayo Adolfo Daniel Vallejo en el ATP Challenger 100 de Concepción, ganando en singles y dobles.
Buen debut del paraguayo Adolfo Daniel Vallejo en el ATP Challenger 100 de Concepción, ganando en singles y dobles.JoaoPires

El mejor tenista paraguayo de la actualidad, Adolfo Daniel Vallejo (21 años y 146 del mundo) arrancó este miércoles su participación en el ATP Challenger 100 de Concepción, en Chile, con una doble victoria, tanto en singles como en dobles.

Por ABC Color

En el cuadro de individuales, donde Dani aparece como sexto favorito de la llave, se impuso sin muchos inconvenientes y con un muy buen nivel de tenis al brasileño Pedro Boscardin Dias, con parciales de 6/2 y 6/4, en una hora con 30 minutos de partido.

En la siguiente ronda, Vallejo tendrá como rival al peruano Juan Pablo Varillas (30 años y 244 del ranking), quien se impuso ayer al brasileño Felipe Meligeni Alves, por 7/5 y 6/2.

Nuestro compatriota ya había enfrentado al peruano en tres ocasiones anteriores en año pasado, con dos victorias y una derrota en el historial.

Dani había caído en la final del ATP Challenger de Buenos Aires (6/4 y 6/4), luego se impuso en semifinal del M25 Mar del Plata (6/1 y 7/6 -2-), y la tercera fue en la final del ATP Challenger de Guayaquil, en Ecuador, donde nuestro compatriota alcanzó su tercer título ATP al superar al peruano Juan Pablo Varillas por 7/5, 6/7 (7) y 6/3.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sorpresa en dobles

En la modalidad de dobles, Dani también avanzó a cuartos de final junto al uruguayo Ignacio Carou, brindando la sorpresa de la jornada al vencer a la dupla sembrada 1 de la llave, los rumanos Alexandru Jecan y Bogdan Pavel, con parciales de 6/0 y 6/4, en apenas una hora de partido.