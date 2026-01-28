ATP Challenger 100 Concepción: Doble victoria de Vallejo en su debut en Chile

En el cuadro de individuales, donde Dani aparece como sexto favorito de la llave, se impuso sin muchos inconvenientes y con un muy buen nivel de tenis al brasileño Pedro Boscardin Dias, con parciales de 6/2 y 6/4, en una hora con 30 minutos de partido.

En la siguiente ronda, Vallejo tendrá como rival al peruano Juan Pablo Varillas (30 años y 244 del ranking), quien se impuso ayer al brasileño Felipe Meligeni Alves, por 7/5 y 6/2.

Nuestro compatriota ya había enfrentado al peruano en tres ocasiones anteriores en año pasado, con dos victorias y una derrota en el historial.

Dani había caído en la final del ATP Challenger de Buenos Aires (6/4 y 6/4), luego se impuso en semifinal del M25 Mar del Plata (6/1 y 7/6 -2-), y la tercera fue en la final del ATP Challenger de Guayaquil, en Ecuador, donde nuestro compatriota alcanzó su tercer título ATP al superar al peruano Juan Pablo Varillas por 7/5, 6/7 (7) y 6/3.

Sorpresa en dobles

En la modalidad de dobles, Dani también avanzó a cuartos de final junto al uruguayo Ignacio Carou, brindando la sorpresa de la jornada al vencer a la dupla sembrada 1 de la llave, los rumanos Alexandru Jecan y Bogdan Pavel, con parciales de 6/0 y 6/4, en apenas una hora de partido.