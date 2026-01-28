Baloncesto: Exitoso 3x3 en San Ber

Así, el baloncesto también recaló en la ciudad veraniega para el certamen que contó con mas de 30 equipos, en ambas ramas.

Específicamente estuvieron inscriptos 24 equipos en la rama varonil, mientras que las féminas armaron 8 equipos muy competitivos.

Fue el primer certamen de la temporada basquetera en la modalidad de 3x3, que se disputa con 4 jugadores por equipo, 3 en cancha.

Varios jugadores de la principal categoría del básquetbol, así como del femenino estuvieron jugando en diversos teams. Los espectadores disfrutaron también las competencias de triples y volcadas.

Los organizadores anuncian varios certámenes de 3x3 para este año, ya que se ha conformado un calendario oficial de eventos.

El torneo se disputó en un predio particular del principal sponsor del evento, ubicado sobre la Avenida Guillermo Naumann de la villa, en una hermosa cancha de 3x3 construida especialmente para este evento.