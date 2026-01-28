Jueves, 29 de enero de 2026

Redacción Deportes. Ya seguros entre los ocho primeros tanto el Lyon como el Aston Villa, la última jornada de la Liga Europa resuelve este jueves seis plazas más directas a octavos de final, a las que aspiran el Betis, el Celta, el Roma, el Oporto y trece equipos más, y otras cinco de clasificación para dieciseisavos, con hasta once pretendientes, entre ellos el Feyenoord o el Lille.

Montmeló (Barcelona). Cuarta y penúltima jornada de los primeros entrenamientos ('shakedown') privados de pretemporada de la mayoría de los equipos del Mundial de Fórmula Uno en el circuito de Barcelona-Cataluña.

- Primeros entrenamientos ('shakedown') de pretemporada de los equipos del Mundial de Fórmula Uno en el circuito de Barcelona-Cataluña (hasta 30).

- NBA: Philadelphia 76ers-Sacramento Kings y Washington Wizards-Milwaukee Bucks (00.00 GMT), Atlanta Hawks-Houston Rockets (FOTO) y Chicago Bulls-Miami Heat (01.00), Dallas Mavericks-Charlotte Hornets (01.30), Denver Nuggets-Brooklyn Nets y Phoenix Suns-Detroit Pistons (02.00) y Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder (02.30).

- Euroliga. 25ª jornada: Olympiacos-Barça (19:15 GMT) y Valencia Basket-Maccabi Tel-Aviv (19:45). (FOTO) (VÍDEO)

- La Habana. Sesión de entrenamiento abierta a los medios del grupo de beisbolistas de la preselección nacional de Cuba que se prepara para la Serie de las Américas y el VI Clásico Mundial de Beisbol. (FOTO) (VÍDEO)

- AlUla Tour, en Arabia Saudí (hasta 31).

- Challenge Ciclista Mallorca (hasta 1). Trofeo Ses Salines-Colonia de Sant Jordi (contrarreloj por equipos de 24 km).

- Previa de los Mundiales de ciclocrós que se disputarán en Hulst (Países Bajos).

- Liga Europa. 8ª y última jornada (FOTO). Crónicas de los partidos Estrella Roja-Celta y Betis-Feyenoord (20.00 GMT).

. Resumen con el resto de partidos, todos a las 20.00 GMT (FOTO): Oporto-Rangers, Lille-Friburgo, Betis-Feyenoord, Aston Villa-Salzburgo, Estrella Roja-Celta, Lyon-PAOK, Celtic-Utrecht, Maccabi Tel Aviv-Bolonia, Basilea-Viktoria Plzen, Midtjylland-Dínamo Zagreb, Ludogorets-Niza, Nottingham Forest-Ferencvaros, Sturm Graz-Brann, FCSB-Fenerbahce, Stuttgart-Young Boys, Panathinaikos-Roma, Go Ahead Eagles-Braga y Genk-Malmoe.

- Previa del sorteo de la Liga de Campeones del viernes.

- Se reanuda el juicio contra 18 hinchas de fútbol senegaleses supuestamente implicados en actos de violencia durante la final de la Copa de África 2025 entre Marruecos y Senegal, celebrada en Rabat.

- Argentina. Concluye la segunda fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Deportivo Riestra-Defensa y Justicia, Belgrano-Tigre, Lanús-Unión, Sarmiento-Banfield y Estudiantes de Río Cuarto-Argentinos Juniors

- Honduras. Finaliza la segunda jornada del torneo Clausura con los partidos Choloma-Universidad Pedagógica y Motagua-Platense.

- Uruguay. Boston River y Progreso se enfrentan en la final de la Copa de la Liga de verano, un certamen inaugurado este año y que disputan los 16 equipos que juegan el Campeonato Uruguayo de Primera División.

- Panamá. Previa. El Clásico del fútbol panameño, entre los equipos del Plaza Amador y Tauro, será el atractivo de la tercera fecha de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

- PGA Tour. Farmers Insurance Open, en La Jolla, California) (hasta 1).

- Primeros entrenamientos (shakedown) de los equipos del Mundial de MotoGP en el circuito de Sepang (hasta 31).

- Roma. El partido italiano Más Europa ha convocado una protesta frente a la embajada estadounidense en Roma en contra de la presencia de personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante las Olimpiadas de Invierno de Milán Cortina.

- Abierto de Australia, en Melbourne (hasta 1 feb). (FOTO).

. Semifinales femeninas. Desde las 08:30 GMT: Aryna Sabalenka (BLR/1)-Elina Svitolina (UKR/12). A las 10.00 GMT: Elena Rybakina (KAZ/5)-Jessica Pegula (USA/6).

