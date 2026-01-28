La élite mundial del MTB disputará en La Nucía el XCO Internacional el 7 y 8 de febrero

La competición se disputará en el circuito olímpico diseñado por el medallista olímpico Carlos Coloma y otorgará 60 puntos UCI al ganador, con puntuación para los quince primeros clasificados.
La lista de inscritos en categoría masculina presenta un alto nivel competitivo, con la presencia del equipo Trek-Unbroken, encabezado por el estadounidense Riley Amos y el rumano Vlad Dascălu, uno de los referentes del circuito internacional.
La participación española estará liderada por Jofre Cullell (BH Coloma Team), que competirá en el trazado diseñado por su mentor, junto a corredores como el francés Titouan Carod (BMC MTB Racing), el danés Sebastian Fini (Mondraker Factory Racing), el letón Martin Blums y el brasileño Ulan Galinski, participante en los Juegos Olímpicos de París 2024.
En categoría femenina, la prueba contará con un cartel de primer nivel, con la presencia de la británica Evie Richards, campeona del mundo de la disciplina, y de la francesa Loana Lecomte (Canyon CLLCTV).
El listado de participantes incluye también a la canadiense Isabella Holmgren, la estadounidense Gwendalyn Gibson, la alemana Nina Graf, la italiana Chiara Teocchi y la portuguesa Ana Santos.