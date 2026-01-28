Los Leones del Escogido se coronan campeones del béisbol dominicano

Los Leones (4-1) superaron a los Toros (1-4) en cinco partidos de la serie final, que se disputaba al mejor de siete encuentros, para retener la corona de campeones que ganaron en la pasada temporada y de paso sumaron su décimo octavo título del béisbol dominicano.

Con sus 18 coronas, los Leones se mantienen como el tercer equipo con más títulos obtenidos en la historia de la Lidom, detrás de las Águilas Cibaeñas (22) y de los Tigres del Licey (24).

El triunfo conquistado este martes también les da a los Leones la posibilidad de defender su título de campeones de la Serie del Caribe, ya que se ganaron el derecho de representar a la Lidom en el torneo de campeones del béisbol caribeño, que será disputado en Guadalajara, México, del 1 al 7 de febrero.

El partido se constituyó en un duelo de picheo en el que los lanzadores de ambos equipos cumplieron con su rol desde el montículo, obligando a los bateadores a irse de 18-0 con corredores en posición anotadora.

En la acción del encuentro, los Leones atacaron en la primera entrada anotando la única carrera del partido frente a los envíos del zurdo Enny Romero, quien abrió por los Toros.

La carrera llegó al plato, cuando Junior Lake disparó un rodado al inicialista Eloy Jiménez, con el cual Héctor Rodríguez aprovechó para avanzar y lograr la anotación que definió la victoria de los escarlatas.

Los Toros amenazaron con empatar las acciones en la parte alta de la sexta entrada, cuando Eloy Jiménez inició el episodio conectando un triple hacia la barda del jardín derecho contra el relevista norteamericano Derek West.

Tras el batazo de Jiménez, West dominó a su compatriota Eric Filia con elevado corto al bosque izquierdo y ponchó a Yairo Muñoz, para colocar la entrada en dos outs antes de ser relevado por Jefry Yan, quien ponchó al puertorriqueño Eddie Rosario para salir del episodio sin permitir anotaciones.

Los Leones amenazaron con ampliar la ventaja en la parte baja del séptimo capítulo, cuando colocaron dos corredores en posición anotadora, pero el relevista José Manuel Fernández ponchó a Sócrates Brito para poner punto final a la entrada.

En la octava, Jiménez volvió a llegar a la tercera almohadilla, después de dos outs, pero Muñoz fue víctima de una gran atrapada de Héctor Rodríguez en el jardín central, lo que evitó que pudieran empatar el encuentro.

El estadounidense Grant Gavin, quien inició el encuentro por los Leones, dejó el montículo tras 3.2 capítulos en blanco, dándole paso al cuerpo de relevistas de los escarlatas.

La victoria se la acreditó Yan (2-1), quien ponchó al único bateador que enfrentó y el estadounidense Matt Foster (3) completó la novena sin anotaciones y se quedó con el salvamento.

Romero (1-1), quien permitió una carrera en su primera entrada de labor, se repuso para recorrer 4.1 episodios de solo una anotación y dos ponches, pero la ofensiva de los Toros no pudo respaldarlo y terminó perdiendo el encuentro.