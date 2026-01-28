Patrick Reed deja LIV al no renovar el contrato y regresará al PGA Tour a final de año

Reed, 29 en el ránking mundial y quien el pasado domingo se proclamó campeón del Hero Desert Classic de Dubái, torneo del DP World Tour, comunicó su decisión de no seguir vinculado a la liga saudí en un mensaje publicado este miércoles en sus redes sociales.

"Tras una cuidadosa reflexión, mi familia y yo hemos decidido que ya no competiré en el LIV Golf. Regresaré al PGA Tour como excampeón para la temporada 2027 y podré empezar a competir en sus eventos a finales de este año. Soy un tradicionalista de corazón y nací para jugar en el PGA Tour, donde comenzó mi historia con mi esposa, Justine", justifica el jugador de San Antonio, de 35 años.

Reed, que se incorporó a LIV en 2022, se mostró agradecido al circuito saudí: "He aprendido mucho sobre mí mismo, sobre quién soy y quién no soy, y por eso estaré eternamente agradecido".

A los aficionados, también les expresa su agradecimiento por "su continuo apoyo" y les pide que "respeten la decisión" de regresar al PGA Tour, donde ganó nueve torneos.

En un comunicado, LIV aceptó la decisión de Reed, a quien le agradeció su contribución al crecimiento del circuito, en el que se mantienen como principales figuras el español Jon Rahm, el estadounidense Bryson DeChambeau o el chileno Joaquín Niemann.

"Le deseamos lo mejor. LIV siempre ha defendido la movilidad de jugadores y reconoce que, cuando el golf se asiente en una nueva normalidad, los jugadores no solo tendrán el derecho, sino también la oportunidad de jugar al golf cuando y donde quieran", señala la liga saudí.

La marcha de Reed de LIV se une a la de Koepka, vencedor de cinco 'majors', quien decidió a final del pasado año romper el contrato que aún tenía en vigor durante una temporada más para incorporarse también al PGA Tour, aunque en su caso, de manera inmediata, puesto que este jueves participa en su primer torneo.