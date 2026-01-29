Abinader anima a Leones a que compitan con "patriotismo" en la Serie del Caribe

El gobernante entregó la bandera nacional a directivos y peloteros del conjunto rojo, que revalidó el título de liga, el número 18 para el equipo con sede en Santo Domingo.

El jefe de Estado destacó el "orgullo" que genera la conquista del bicampeonato nacional y exhortó al equipo dominicano a competir con disciplina, entrega y compromiso patriótico en suelo mexicano.

Resaltó la calidad del plantel y de sus refuerzos, y manifestó su confianza en que mantendrán el nivel de juego que los llevó al título de Lidom, con el objetivo de conquistar nuevamente la Serie del Caribe para la República Dominicana.

El gobernante valoró el talento del equipo y animó de manera especial al lanzador relevista Jeffry Yan, conocido como 'La Sentencia', a imponer su dominio desde el montículo en México.

De su lado, el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, valoró el respaldo del presidente Abinader al béisbol como expresión del orgullo nacional y reconoció el trabajo conjunto de las instituciones que fortalecen el torneo profesional y felicitó a los directivos, cuerpo técnico y jugadores de los Leones del Escogido.

El presidente de los Leones del Escogido, Eduardo Najri, destacó que el actual período de gobierno ha coincidido con una etapa exitosa para la franquicia.

Entre los jugadores que participaron del acto estuvieron los jardineros Junior Lake y Sócrates Brito, el tercera base venezolano Alcides Escobar, elegido Jugador Más Valioso de la serie final, así como el lanzador Henry Sosa.

Los Leones conquistaron la corona del béisbol profesional dominicano tras vencer en cinco partidos a los Toros del Este.