29 de enero de 2026 - 21:31

Torneo de fútbol: FEPEFU campeón en Brasil

Los flamantes campeones y la delegación guaraní en Goioerê, Estado de Paraná, Brasil.
La selección de la Federación Paraguaya de Escuelas de Fútbol (foto) se consagró campeón del Torneo Internacional Goioerê Paraná, Brasil, en la categoría 2016, ganando en la final a la Selección Cracks de Paraguay.

Los chicos de la Categoría 2016 de la FEPEFU cumplieron sus sueños en Brasil, luego de consagrarse campeones y pasar de la ilusión a la gloria en el certamen futbolístico.

La gran victoria fue por 2 goles contra 1, remontando el 1-0 adverso, para mostrar el carácter de los atletas y dar vuelta el marcador.

Los campeones: Jeremías Morínigo, Matías Rojas, Sergio Romero, Fabricio Gómez, Facundo Amaro, Thiago Riquelme, José Casco, Lucas Guillén, Édgar Arce, Hugo Maldonado, Jorge Paredes, Óscar González, Liam Valdez, Axel Escobar, James Aquino.

Cuerpo técnico: Alcides Servín y César Acosta.

Delegados: William Escobar y Cristina Castillo.

Presidente: Celso Rodríguez. Coordinador: Saúl Rodríguez.