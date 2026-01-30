Attaoui, en el quinteto de estrellas de 800 en los Millrose Games de Nueva York

En la lista de salida están el actual campeón estadounidense al aire libre, Donavan Brazier; el poseedor del récord estadounidense al aire libre Bryce Hoppel; el cuarto clasificado en los Mundiales de 2025, el irlandés Cian McPhillips; el poseedor del récord español al aire libre Mohamed Attaoui; y el medallista de bronce del Mundial 2023, el británico Ben Pattison. De todos ellos, el que mejor marca tiene bajo techo es Hoppel con 1:44.19.

Otra de las carreras más destacadas será la de las dos millas con un triplete de estrellas como aspirantes al triunfo: el británico Josh Kerr, el estadounidense Grant Fisher y su compatriota Cole Hocker.

El campeón mundial de 1.500 en 2023, Josh Kerr, estableció su mejor marca mundial en pista cubierta al ganar las dos millas en Nueva York con un tiempo de 8:00.67 en 2024. Ese día, Fisher fue segundo con un mejor tiempo nacional de 8:03.62 mientras que su compatriota Hocker fue tercero con 8:05.70 y el neozelandés Geordie Beamish terminó cuarto con 8:05.73.

Desde entonces, Fisher ha establecido récords mundiales en pista cubierta en los 3.000 y 5.000 y se ha convertido en doble medallista olímpico, Hocker ha ganado el título olímpico de 1.500 y el mundial de 5.000, y Beamish se ha proclamado campeón mundial de 3.000 obstáculos y de 1.500 en pista cubierta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para fortalecer aún más la competición, el británico Jake Wightman, campeón mundial de 1.500 en 2022, también buscará el triunfo en las dos millas después de quedar cuarto en los 2.000 metros de Boston hace una semana, igual que el medallista de bronce mundial en 3.000 bajo techo, el australiano Ky Robinson.

Cinco hombres que subieron a 1:43 se enfrentan en los 800 m masculinos: el irlandés Cian McPhillips, cuarto clasificado mundial; el estadounidense Bryce Hoppel, campeón mundial en pista cubierta en 2024; y el campeón mundial en 2019 Donavan Brazier, compiten de nuevo tras lograr los tres primeros puestos en los 600 m en Boston. A ellos se unen el británico Ben Pattison, medallista de bronce mundial en 2023, y el español Mohamed Attaoui, quinto clasificado olímpico y mundial.

El poseedor del récord estadounidense de la milla, Yared Nuguse, regresa a los Juegos Millrose, donde buscará su cuarto título consecutivo en la distancia. En 2025, Nuguse se convirtió en el primer hombre en 70 años en romper el récord mundial en pista cubierta en la distancia con 3:46.63.

Nuguse tendrá que esforzarse mucho para ganar ya que los segundos y terceros clasificados del año pasado vienen de victorias contundentes en Boston. Hobbs Kessler ganó y paró el crono en 4:48.79 en las dos millas rompiendo el récord mundial histórico de Kenenisa Bekele, y Cameron Myers, de 19 años, cerró el último kilómetro de su récord australiano de 3.000 en 2:24.92, con un tiempo de 7:27.57 para llevarse la victoria.

En la prueba femenina, la estadounidense Elle St. Pierre, tres veces campeona de la milla, querrá mantener su impulso ganador tras haber triunfado en Boston, su primera carrera en pista desde los Juegos Olímpicos de París 2024 después de su embarazo.

St. Pierre, campeona mundial en pista cubierta de 2024, dio a luz a su segundo hijo en mayo pero regresó para ganar los 3.000 en Boston, por delante de la australiana Linden Hall y la medallista de plata olímpica en los 1500, Jessica Hull. Las tres correrán la milla en Nueva York. En un grupo muy competitivo, se enfrentarán a la keniana Dorcus Ewoi, medallista de plata mundial en los 1500, y a Susan Ejore-Sanders, además de las estadounidenses Heather Maclean, Nikki Hiltz y Sinclaire Johnson.

Los 1000 m femeninos enfrentarán a la etíope Tsige Duguma, campeona mundial de 800 en pista cubierta en 2024 y medallista de plata olímpica, contra la estadounidense Sage Hurta-Klecker y la británica Jemma Reekie, mientras que los 3.000 contarán con la participación de la japonesa Nozomi Tanaka, la británica Hannah Nuttall y las poseedoras de récords de la NCAA Jane Hedengren y Doris Lemngole.

Otra poseedora de un récord mundial que regresa a los Juegos Millrose es la bahameña Devynne Charlton, que estableció el primero de sus dos récords mundiales de 60 vallas en Nueva York en 2024. Ese día marcó un tiempo de 7.67 y después mejoró el récord mundial a 7.65 para ganar el título mundial en pista cubierta el mes siguiente.

Ahora regresa a Nueva York como bicampeona mundial en pista cubierta y se enfrenta a otra bicampeona mundial, la jamaicana Danielle Williams, que ganó sus títulos mundiales de 100 vallas en 2015 y 2023. Será la revancha de Boston, donde Williams ganó por delante de Charlton, con un tiempo de 7.87 a 7.92.