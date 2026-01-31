El escocés Hill se mantiene como líder en Baréin con Sergio García al acecho

Sergio García tuvo opción de encaramarse al tercer puesto en solitario y acercarse aún más a Hill al hacer cinco 'birdies' en los primeros trece hoyos, pero un 'bogey' en el 16 frenó algo su progresión y acabó la ronda con 68 golpes, cuatro bajo el par del Royal Golf Club, a las afueras de la capital, Manama, para ponerse con un total de -12.

"He jugado mejor que ayer. He tenido una vuelta muy sólida y he golpeado mejor la bola. En los últimos cinco hoyos no he conseguido meter los 'putts', pero estoy muy contento", afirmó el jugador castellonense.

Sergio García, de 46 años, se queda empatado con el escocés Grant Forrest y el estadounidense Patrick Reed, quien, con 66 golpes, 'eagle' incluido', fue uno de los dos mejores de la jornada y aspirará a repetir el triunfo en el Hero Desert Classic de Dubái el pasado domingo.

Después de su sobresaliente actuación de la segunda jornada, en la que igualó el récord del campo con 61 golpes, Hill bajó el pistón y solo hizo el par, con tres 'bogeys' y 'tres birdies', aunque suficiente para seguir al frente del torneo, el tercero del año del circuito europeo.

A su estela, a dos impactos (-14), está el alemán Freddy Schott, 436 en el ránking mundial, empeñado en ser la revelación en Baréin.

Además de Sergio García, se mantienen en la carrera por el título los españoles Nacho Elvira y Jorge Campillo, situados a cinco golpes de la cabeza con el sueco Mikael Lindberg, el otro destacado de la ronda con -6.

El también español Alejandro del Rey, que no pasó del par del campo, se descolgó de la lucha por el triunfo al quedar a ocho golpes del líder, con -8, uno menos que Manuel Elvira y dos respecto a Rafa Cabrera Bello.