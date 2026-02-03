Miércoles 4 de febrero de 2026

Vitoria/Valencia. Alavés y Valencia sueñan con alcanzar este miércoles las semifinales de la Copa del Rey Mapfre en Mendizorroza y Mestalla, donde reciben en los cuartos de final a Real Sociedad y Athletic, respectivamente, que llegan después de deparar el fin de semana un tenso duelo de rivalidad vasca.

Asunción. El 2 de Mayo paraguayo, debutante en el torneo, y el Alianza Lima peruano, que compite por trigésima segunda vez, disputan este miércoles el partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores, una confrontación de la que saldrá el rival del Sporting Cristal peruano.

. Además, previa del partido del jueves: Juventud (URU)-Universidad Católica (ECU).

Redacción Deportes. El Xelajú y el Monterrey se ven las caras en el estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala (01.00 GMT del jueves), y el Cruz Azul visita al Vancouver canadiense en el Willoughby Community Park Stadium de Langley (03.00 GMT del jueves) en los partidos de ida de la ronda inicial de la Copa de Campeones de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf).

Asunción. El torneo sudamericano femenino sub-20 de fútbol empieza este miércoles en Paraguay con diez selecciones en busca de uno de los cuatro boletos para el Mundial de la categoría, y con Brasil, que ha ganado todas las ediciones anteriores, como máxima aspirante al título.

Torreblanca (Castellón). El belga Remco Evenepoel, que demostró su magnífica puesta a punto esta temporada con sus victorias en la Challenge de Mallorca, parte como gran favorito para la 77ª edición de la Volta a la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell que comienza este miércoles con la etapa inicial entre las poblaciones castellonenses de Segorbe y Torreblanca.

Redacción deportes. La quinta temporada del LIV Golf, el circuito financiado por Arabia Saudí, empieza este miércoles con la primera jornada del torneo nocturno de Riad con Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Joaquín Niemann, Sergio García, Tyrrell Hatton, entre otros, como grandes reclamos, aunque con las bajas en este inicio de curso de otros ilustres como Phil Mickelson, por cuestiones familiares, y Lee Westwood por lesión.

Milán (Italia). Dos días antes de que se celebre la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 comienza este miércoles la competición con los primeros partidos de dobles mixtos de curling, así como los entrenamientos de descenso masculino de esquí alpino y de luge individual masculino.

Además, se enviará una información sobre las figuras de los Juegos y otra sobre historia: 'De Chamonix a Milán-Cortina d'Ampezzo: los Juegos de invierno celebran sus bodas de plata'. Por Adrián R. Huber, enviado especial.

Roma. El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, comparece a las 9.30 CET/8.30 GMT en la Cámara de Diputados sobre la hipotética presencia en Italia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Madrid. La falta de nieve en cotas cada vez más altas y la necesidad de proteger los entornos montañosos y las comunidades que los habitan son algunas de las dificultades que afronta en un contexto de cambio climático la organización de los Juegos Olímpicos de invierno, cuya vigésima quinta edición se inaugura este viernes en Milán. Por Natalia Arriaga

Madrid. El presidente de la Federación Internacional de Pádel (FIP), Luigi Carraro, aborda, en una entrevista con EFE, las novedades de la nueva temporada de pádel, la relación con los jugadores después del conflicto de la pasada campaña y las perspectivas para que este deporte sea olímpico en Brisbane 2032. Por Carlos Pérez Gil

- NBA (-1 GMT): New York Knicks-Denver Nuggets (01.00), Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves (01.30), Houston Rockets-Boston Celtics y Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans (02.00), San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder (03.30), Sacramento Kings-Memphis Grizzlies (04.00) y Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers (04.30).

- Campeonatos de Europa de ciclismo en pista, en Konya (Turquía) (hasta 5)

- Volta a la Comunitat Valenciana (hasta 8). 1ª etapa: Segorbe Torreblanca (160 km).

- Estrella de Besseges, en Francia (hasta 8). 1ª etapa: Bellegarde-Bellegarde (150,1 km).

- España. Copa del Rey Mapfre. Cuartos de final (FOTO): Alavés-Real Sociedad y Valencia-Athletic Club (20.00 GMT).

- Inglaterra. Copa de la Liga. Semifinales: Manchester City-Newcastle (20.00 GMT).

- Copa Italia. 1/4 final (FOTO): Inter-Torino (20.00 GMT).

- Alemania. Copa. 1/4 final: Kiel-Stuttgart (19.45 GMT).

- Copa de Francia. 1/8 final: Lorient-Paris FC, Lyon-Laval, Niza-Montpellier y Toulouse-Amiens (20.30) y Troyes-Lens (20.00 GMT).

- Copa Libertadores. Fase 1, ida: 2 de Mayo (PAR)-Alianza Lima (PER) (00.30 GMT del jueves).

- Copa de Campeones CONCACAF. Primera ronda, ida: Xelajú-Monterrey (01.00 GMT del jueves) y Vancouver-Cruz Azul (02.00 GMT del jueves).

- Sudamericano sub-20 femenino, en Paraguay (hasta 28), que reparte 4 cupos al mundial de la categoría de 2026. (FOTO) Paraguay-Chile (21.00 GMT) y Uruguay-Venezuela (21.00 GMT).

- Informaciones previas del Super Bowl LX, que se juega el domingo en Santa Clara (California) entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

. Guía básica para entender el fútbol americano. (FOTO DE ARCHIVO)

. QB Drake Maye, tras la estela de Tom Brady.

- Eurocopa masculina en Lituania, Letonia y Eslovenia (hasta 7). Semifinales, en Liubliana: Croacia-España (16.00 GMT) y Francia-Portugal (19.30 GMT).

- El torneo nocturno de Riad abre la quinta temporada de LIV Golf y estrena el nuevo formato, que pasa de tres a cuatro rondas (hasta 7).

- Entrenamientos de los equipos del Mundial de MotoGP en el circuito de Sepang (hasta 5)

Informaciones previas de los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina 2026. Información de Adrián R. Huber, enviado especial.

. Historia: De Chamonix a Milán-Cortina d’Ampezzo: los Juegos de invierno celebran sus bodas de plata.

. Empieza la competición con los primeros partidos de curling y los entrenamientos de descenso de esquí alpino y luge.

- Roma. El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, comparece en la Cámara de Diputados sobre la hipotética presencia en Italia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

- La falta de nieve en cotas cada vez más altas y la necesidad de proteger los entornos montañosos y las comunidades que los habitan son algunas de las dificultades que afronta en un contexto de cambio climático la organización de los Juegos Olímpicos de invierno, cuya vigésima quinta edición se inaugura este viernes en Milán.

- Entrevista con el presidente de la Federación Internacional de Pádel (FIP), Luigi Ferraro, con motivo del comienzo de la nueva temporada del circuito Premier Padel. Por Carlos Pérez Gil (FOTO)

- Torneo ATP 250 de Montpellier (Francia) (hasta 8).

- Torneos WTA de Abu Dabi, Cluj Napoca (Rumanía) y Ostrava (R. Checa)

