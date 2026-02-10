El mexicano Erick Portillo firma una brillante tercera plaza

Una marca insuficiente para impedir el triunfo del polaco Mateusz Kolodziejski, que se alzó con la primera plaza con una marca de 2,28 metros, tres centímetros más que el gran favorito, el checo Jan Stefela, bronce en los pasados Mundiales de Tokio, que tuvo que conformarse con la segunda posición con un registro de 2,25 metros.

La misma altura que firmó Jair Portillo, que se vio relegado al tercer escalón del podio a causa de los tres intentos que el saltador de Cuauhtémoc necesitó para superar los 225 centímetros, mientras que Stefela superó el listón a la primera.

Pero nada puede ensombrecer la actuación del mayor de los hermanos Portillo, de 25 años, en el Werk Arena de Trinec, donde rebasó sin fallo las tres primeras alturas del concurso.

Los problemas para el mexicano llegaron cuando el listón se situó en 2,25 metros, una altura que Erick Portillo ya superó el pasado sábado en la reunión de Hustopece (República Checa).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta circunstancia no impidió que el chihuahuense tuviera que esperar a su tercera tentativa para rebasar el listón y tener la oportunidad de atacar los 2,28 metros que Erick Porillo cuenta como mejor marca personal desde 2023.

Registro que el saltador mexicano deberá esperar a una nueva ocasión para poder franquear, pese a que en su tercer y último intento estuvo a punto de superarlo.

Más atrás, en la novena posición, concluyó su hermano menor, Jair Portillo, de 23 años, con un mejor intento de 2,17 metros.

Ocho centímetros menos que los que él firmó el pasado sábado en Hustopece, donde Jair fue quinto, por delante de su hermano, con una marca de 2,25 metros.

Por su parte, la australiana Eleano Patterson, bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París, se alzó con la victoria en la categoría femenina con un mejor intento de 1,97 metros.

Patterson, campeona del mundo en 2022 en Eugene, no pudo, sin embargo, superar la barrera de los dos metros, tras fallar en sus tres tentativas sobre 200 centímetros.

Fallos que no impidieron a la oceánica imponerse a la jamaicana Lamara Distin, segunda con una marca de 1,94 metros, y a la polaca Maria Zodzik, vigente subcampeona del mundo al aire libre, que completó el podio con un salto de 1,91 metros.